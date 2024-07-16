Враг активен на Харьковском, Кураховском и Торецком направлениях, - Генштаб

На фронте в течение суток 15 июля и по состоянию на вечер произошло 110 боевых столкновений. Самая горячая ситуация оставалась на Покровском направлении, также российские оккупанты проводят активные действия на Харьковском, Кураховском и Торецком направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram .

В военном командовании рассказали в отчете об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 15 июля.

В Генштабе проинформировали, что в течение суток противник нанес по территории Украины 63 авиационных удара (задействовал, в частности, 102 УАБ), использовал для поражения 373 дрона-камикадзе, и совершил 3101 обстрел по позициям ВСУ и населенным пунктам.

На Харьковском направлении агрессор 16 раз атаковал неподалеку от Глубокого и Волчанска. Три боевых столкновения у Волчанска продолжаются.

"По предварительным подсчетам, в настоящее время, враг потерял за сегодня 88 человек убитыми и ранеными, также наши воины сумели уничтожить три артиллерийские системы, 22 БПЛА, две единицы специальной техники и повредить боевую бронированную машину, четыре артиллерийские системы, три единицы автомобильной и единицы специальной техники", - говорится в отчете.

На Купянском направлении оккупанты в течение дня 4 раза пытались продвинуться к позициям ВСУ неподалеку от Стельмаховки и Петропавловки. 2 атаки успешно отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал 5 раз в районах Невского и Тернов. Еще идут 3 боестолкновения, все остальные - были остановлены воинами ВСУ. Утраты русских оккупантов уточняются.

На Северском направлении противник 6 раз в течение дня пытался прорвать оборону ВСУ в районах Белогоровки, Раздолевки, Верхнекаменного и Спорного. Один бой продолжается. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении зафиксировано 6 боевых столкновений. 5 атак оккупантов в районах Григоровки и Часового Яра были безуспешными. Продолжается бой около Часового Яра. В Генштабе добавили, что захватчики понесут потери.

На Торецком направлении ВСУ отражали 12 атак противника вблизи Северного и Нью-Йорка. 7 атак потерпели неудачу, остальные - еще продолжаются.

В Генштабе рассказали, что наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении.

"Всего, с начала суток, оккупанты 31 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Яснобродовка", - говорится в отчете.

В военном командовании уточнили, что в настоящее время 23 атаки врага отбиты, 8 боев продолжаются.

"Наши защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. Агрессор терпит значительные потери", - передали в Генштабе.

По предварительной информации, воины ВСУ за сутки обезвредили на этом направлении 344 оккупанта, 127 из них - безвозвратно. Также были уничтожены 4 боевых бронированных машины, 4 артиллерийские системы, танк и 3 автомобиля противника. Еще 8 орудий, 6 боевых бронированных машин и 1 танк оккупантов значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг 14 раз атаковал позиции ВСУ. Наибольшую активность противник проявил в районе Красногоровки и Парасковеевки. Две атаки у Парасковеевки до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении ВСУ отражали 7 атак противника вблизи Водяного, Константиновки и Макаровки, 2 боеприкосновения продолжаются.

Трижды оккупанты безуспешно штурмовали позиции ВСУ на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки и Новоандреевки.

Также сообщается, что на Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. 3 штурма вражеской пехоты были отражены воинами ВСУ.