Эффект Долиной. Какая ситуация внутри общества в РФ напугала Кремль

Четверг 04 декабря 2025 16:11
Эффект Долиной. Какая ситуация внутри общества в РФ напугала Кремль Фото: российская певица Лариса Долина (росСМИ)
Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова

В российском публичном пространстве в последнее время появился новый термин - "эффект Долиной". Он звучит настолько абсурдно, что кажется выдумкой.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Двойная игра Кремля: как РФ "продает" США мирный план, а россиян готовит к войне".

Как возник "эффект Долиной"

Как пояснил российский политический аналитик в оппозиции Иван Преображенский, история началась с того, что известная в РФ певица Лариса Долина, которая открыто поддерживает войну, якобы стала жертвой мошенничества.

По его словам, она продала квартиру, получила деньги, а впоследствии заявила, что сделала это под влиянием мошенников и отдала им вырученные средства.

"Долиной при пособничестве якобы самого Путина квартиру вернули. Деньги, вырученные с продажи, она обратно не отдала. В 90-х годах эта схема была особенно популярной и даже получила название 'бабушкина схема'", - рассказывает Преображенский.

Возмущение россиян и отмена Долиной

Возвращение квартиры певице вызвало волну возмущения среди россиян. Долину начали массово "отменять": ей отказали в рекламных проектах, вырезали из новогоднего фильма, а соцсети заполнили возмущенными комментариями.

На этом фоне все чаще звучали заявления о том, что одни россияне теряют последнее из-за реальных мошенников, тогда как "привилегированные" получают защиту от Путина.

"По ситуации хорошо видно, насколько российское общество находится в стрессе. Там все сразу - и страх, и ненависть, и все, что хотелось бы выплеснуть на Путина, если можно было бы что-то выплеснуть. Это, в общем-то, агрессия, в том числе в отношении власти Путина", - отметил политический аналитик.

Как Кремль пытается контролировать скандал

Позже в историю вмешались провластные пропагандисты и начали активно "канализировать" возмущение. По сети разгоняли видео, где Долина грубит людям, на телевидении устроили обсуждение, а о певице начали снимать сюжеты и скетчи.

По словам Преображенского, такой контролируемый ажиотаж свидетельствует о страхе российских властей перед возможными общественными последствиями.

"Есть так называемая теория коллективного действия, согласно которой протесты начинаются с малого. То есть должна быть одна точка, в которой сошлись все возможные противоречия. Но такое ощущение, что ее все-таки достаточно успешно канализируют. Власть, скорее всего, с этим справится, и наоборот, даст обществу выпустить пар и потоптаться по Долиной", - добавляет он.

Как бы абсурдно ни выглядел сам случай, он показывает, насколько в Кремле боятся и контролируют настроения внутри общества. Это еще одна из причин, почему о переговорах говорят мало и стараются вообще их не упоминать как нечто важное.

Также в этом материале можно узнать, почему в РФ пытаются замалчивать войну против Украины.

А еще эксперт объяснил, сколько российских военных сейчас сосредоточено на Покровском направлении и какую угрозу это создает.

