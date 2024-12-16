Для единой позиции Европы. Что известно о Контактной группе по завершению войны в Украине

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Кто войдет в Контактную группу и какова цель

Впервые о новой Контактной группе по завершению войны стало известно 9 декабря - в день визита в Киев кандидата в канцлеры Германии, лидера немецкой оппозиции Фридриха Мерца.

В ходе встречи с Зеленским Мерц затронул тему позиции стран Европы насчет завершения войны в Украине.

"У меня есть предложение создать Контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании - четырех крупных стран Европы и НАТО, чтобы они обменялись мнениями (по завершению войны - ред.), и таким образом развивать вместе с США общее видение", - отметил немецкий политик.

В свою очередь глава украинского государства рассказал, что Украина уже организовала такую Контактную группу.

"Те страны, которые вы назвали, уже есть, мы рассчитываем еще на Данию как представителя нордик-группы. Мы на них всех рассчитываем, просто именно Дания могла бы представлять нордик-команду. Такую встречу мы хотим провести уже в декабре", - рассказал президент.

Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров уточнил, что Контактную группу собирают из стран, которые могут обеспечить максимальное усиление Украины. Список участников продолжают формировать.

По его словам, в Контактную группу войдут:

страны с дальнобойным оружием;

страны, которые инвестируют в украинскую оборонную промышленность;

страны, от которых зависит членство Украины в НАТО.

"Украина планирует провести эту встречу в декабре для координации, выработки общей позиции, обеспечения того, чтобы быть сильной при любом развитии событий: как на переговорах, так и на поле боя",

Первая встреча и планы Украины

Пока что точной даты проведения встречи Контактной группы по завершению войны в Украине нет. Как заявляли Зеленский и Никифоров, она пройдет в декабре.

При этом заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква уже рассказал об ожиданиях Киева от первой встречи.

"Одним из вопросов такой встречи, одним из вопросов повестки дня, будет безусловно и вопрос, о котором мы с вами говорим, получение заявки на членство, и вопрос гарантии безопасности для Украины до момента вступления в НАТО", - отметил он.

Также, по словам Жовквы, с участниками Контактной группы планируется затронуть вопросы военной поддержки Украины.