Для єдиної позиції Європи. Що відомо про Контактну групу щодо завершення війни в Україні

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Хто увійде до Контактної групи і яка мета

Уперше про нову Контактну групу щодо завершення війни стало відомо 9 грудня - у день візиту до Києва кандидата в канцлери Німеччини, лідера німецької опозиції Фрідріха Мерца.

Під час зустрічі із Зеленським Мерц порушив тему позиції країн Європи щодо завершення війни в Україні.

"У мене є пропозиція створити Контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії - чотирьох великих країн Європи і НАТО, щоб вони обмінялися думками (щодо завершення війни - ред.), і в такий спосіб розвивати разом зі США спільне бачення", - зазначив німецький політик.

Зі свого боку глава української держави розповів, що Україна вже організувала таку Контактну групу.

"Ті країни, які ви назвали, вже є, ми розраховуємо ще на Данію як представника нордік-групи. Ми на них усіх розраховуємо, просто саме Данія могла б представляти нордік-команду. Таку зустріч ми хочемо провести вже в грудні", - розповів президент.

Пізніше прессекретар президента України Сергій Никифоров уточнив, що Контактну групу збирають з країн, які можуть забезпечити максимальне посилення України. Список учасників продовжують формувати.

За його словами, до Контактної групи увійдуть:

країни з далекобійною зброєю;

країни, які інвестують в українську оборонну промисловість;

країни, від яких залежить членство України в НАТО.

"Україна планує провести цю зустріч у грудні для координації, вироблення спільної позиції, забезпечення того, щоб бути сильною за будь-якого розвитку подій: як на переговорах, так і на полі бою",

Перша зустріч і плани України

Поки що точної дати проведення зустрічі Контактної групи щодо завершення війни в Україні немає. Як заявляли Зеленський і Никифоров, вона відбудеться в грудні.

Водночас заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква вже розповів про очікування Києва від першої зустрічі.

"Одним з питань такої зустрічі, одним з питань порядку денного, буде безумовно і питання, про яке ми з вами говоримо, отримання заявки на членство, і питання гарантії безпеки для України до моменту вступу в НАТО", - зазначив він.

Також, за словами Жовкви, з учасниками Контактної групи планується порушити питання військової підтримки України.