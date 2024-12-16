Для единой позиции Европы. Что известно о Контактной группе по завершению войны в Украине
Украина организовала новую Контактную группу, в которую вошли ключевые страны Европы. Ожидается, что такая инициатива позволит сформировать единую позицию европейских стран по завершению войны России против Украины.
Более детально о новой Контактной группе - в материале РБК-Украина ниже.
Содержание:
Кто войдет в Контактную группу и какова цель
Впервые о новой Контактной группе по завершению войны стало известно 9 декабря - в день визита в Киев кандидата в канцлеры Германии, лидера немецкой оппозиции Фридриха Мерца.
В ходе встречи с Зеленским Мерц затронул тему позиции стран Европы насчет завершения войны в Украине.
"У меня есть предложение создать Контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании - четырех крупных стран Европы и НАТО, чтобы они обменялись мнениями (по завершению войны - ред.), и таким образом развивать вместе с США общее видение", - отметил немецкий политик.
В свою очередь глава украинского государства рассказал, что Украина уже организовала такую Контактную группу.
"Те страны, которые вы назвали, уже есть, мы рассчитываем еще на Данию как представителя нордик-группы. Мы на них всех рассчитываем, просто именно Дания могла бы представлять нордик-команду. Такую встречу мы хотим провести уже в декабре", - рассказал президент.
Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров уточнил, что Контактную группу собирают из стран, которые могут обеспечить максимальное усиление Украины. Список участников продолжают формировать.
По его словам, в Контактную группу войдут:
- страны с дальнобойным оружием;
- страны, которые инвестируют в украинскую оборонную промышленность;
- страны, от которых зависит членство Украины в НАТО.
"Украина планирует провести эту встречу в декабре для координации, выработки общей позиции, обеспечения того, чтобы быть сильной при любом развитии событий: как на переговорах, так и на поле боя",
Первая встреча и планы Украины
Пока что точной даты проведения встречи Контактной группы по завершению войны в Украине нет. Как заявляли Зеленский и Никифоров, она пройдет в декабре.
При этом заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква уже рассказал об ожиданиях Киева от первой встречи.
"Одним из вопросов такой встречи, одним из вопросов повестки дня, будет безусловно и вопрос, о котором мы с вами говорим, получение заявки на членство, и вопрос гарантии безопасности для Украины до момента вступления в НАТО", - отметил он.
Также, по словам Жовквы, с участниками Контактной группы планируется затронуть вопросы военной поддержки Украины.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил создать большую коалицию стран в формате "культурного Рамштайна".
При подготовке материала использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы и лидера немецкой оппозиции Фридриха Мерца.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.