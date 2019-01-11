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В Єдину церкву перейшли 47 парафій УПЦ МП

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 11:30
В Єдину церкву перейшли 47 парафій УПЦ МП
Ілюстративне фото (УНІАН)

Найбільше парафій УПЦ МП перейшли у Вінницькій області

До Єдиної помісної православної церкви України станом на 11 січня перейшли вже 47 парафій Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карт Google.

Зазначимо, що найбільше парафій УПЦ МП перейшли у Вінницькій області. Так, за даними карт Google, 16 парафіяльних храмів і один кафедральний собор. У Хмельницькій області перейшли 8 храмів, у Львівській області - 5, у Черкаській області - 5, Волинській області - 3, Чернівецькій області - 3, Тернопільській - 1, Рівненській - 1, Дніпропетровській -1.

У Києві до ПЦУ перейшли: Спасо-Преображенський собор та храм Покрови Пресвятої Богородиці при Головному військовому клінічному госпіталі.

За даними на 2002 рік в Україні налічується 2781 парафія УПЦ МП.

Нагадаємо, раніше у Львівській області громада церкви святої великомучениці Параскеви П'ятниці в селі Карів Сокальського району прийняла рішення перейти з УПЦ МП до помісної Православної церкви України. Всього у Львівській області 60 громад УПЦ МП.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що вірить у об'єднання всіх православних церков довкола Православної церкви України.

 

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