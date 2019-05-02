На єдиному казначейському рахунку накопичилася рекордна сума

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Уряд накопичує кошти

Залишок на єдиному казначейському рахунку станом на 1 травня 2019 року досяг 36,85 млрд грн, що у 2,5 рази більше, ніж місяць тому (14,86 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну казначейську службу.

За даними Держказначейства, станом на 26 квітня до державного бюджету України надійшло 267,96 млрд грн.

У Держказначействі повідомили, що до місцевих бюджетів надійшло 84,21 млрд грн, єдиного соціального внеску зібрано 84,80 млрд грн, від військового збору отримано 6,49 млрд грн.

За січень-квітень відшкодовано податку на додану вартість на суму 55,13 млрд грн.

Нагадаємо, дефіцит державного бюджету України у І кварталі становив 25,3 млрд грн при затвердженому річному показнику у сумі 90,0 млрд грн. За даними Мінфіну, у І кварталі 2019 року доходи державного бюджету зросли на 8,7% р/р до 210,5 млрд грн та становили 95,3% від розпису.

Як повідомляло РБК-Україна, у Національному банку вважають, що ключові ризики виконання державного бюджету 2019 року сконцентровані в частині фінансування. Як зазначили НБУ, державний бюджет на 2019 рік розроблено на основі досить консервативного макроекономічного прогнозу. Це проявилося в стриманому зростанні доходів та видатків порівняно з фактичними показниками 2018 року (10,6% та 12,8% відповідно).