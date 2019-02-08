НБУ назвав ключові ризики виконання держбюджету-2019

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

У 2019 році Україна може недоотримати кошти від приватизації та від розміщення державних облігацій

Ключові ризики виконання державного бюджету 2019 року сконцентровані в частині фінансування. Це стосується не тільки коштів від приватизації, а й запланованих обсягів залучень як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інфляційний звіт НБУ за січень 2019 року.

Як зазначили НБУ, державний бюджет на 2019 рік розроблено на основі досить консервативного макроекономічного прогнозу. Це проявилося в стриманому зростанні доходів та видатків порівняно з фактичними показниками 2018 року (10,6% та 12,8% відповідно). Однак через вищі темпи зростання видатків порівняно з доходами, дефіцит розшириться порівняно з показниками 2018 року - до 2,3% ВВП, хоча первинне сальдо залишиться додатним.

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Однак у цілому видатки зростають випереджаючими темпами порівняно з доходами. У результаті плановий дефіцит збільшено - до майже 90 млрд грн. З одного боку, такий обсяг дефіциту - помірний та відповідає вимогам МВФ 2,3% ВВП), з іншого - суттєво вищий від фактичного показника 2018 року, йдеться у звіті.

Крім того, наголосили в НБУ, на 2019-2020 роки припадають пікові виплати за зовнішнім державним та гарантованим боргом. А враховуючи значні обсяги розміщень ОВДП у 2018 році, серед яких переважали короткострокові папери, загальні фінансові потреби державного бюджету у 2019 році становитимуть 9,1% ВВП порівняно з 8,3% ВВП у 2018 році.

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Згідно з законом дефіцит бюджету та боргові зобов’язання в 2019 році планується профінансувати переважно за рахунок внутрішніх та зовнішніх залучень. Зовнішні залучення заплановано на суму понад 5 млрд доларів. Однак за останній рік умови на світових фінансових ринках для країн, ринки яких розвиваються, стали більш жорсткими. Це відобразилося у збільшенні вартості зовнішніх залучень. Крім того, у рік подвійних виборів попит на українські ОЗДП може бути нижчим, вважають в НБУ.

Внутрішні залучення заплановано в сумі 202 млрд грн, що на 15,9% більше від суми фактичних запозичень у 2018 році та перевищує обсяги виплат за внутрішніми зобов’язаннями на 34%.

Також у бюджеті традиційно закладено отримання коштів від приватизації (17,1 млрд грн). "З огляду на низькі надходження в попередні роки, ризик недоотримання коштів із цього джерела залишається високим. У випадку браку коштів від приватизації та нижчих, ніж заплановано, зовнішніх запозичень замістити їх на внутрішньому ринку може бути складно. Це зумовлено доволі амбітним плановим обсягом внутрішніх запозичень. З огляду на значні ризики, сконцентровані в частині фінансування бюджету, вірогідним є виконання бюджету у 2019 році з меншим, ніж заплановано, дефіцитом ", - вважають в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів затвердило Програму управління державним боргом на 2019 рік. Як наголошується в документі, на 2019 рік заплановано фінансування державного бюджету з допомогою широкого спектру боргових інструментів на загальну суму 345,9 млрд грн. За прогнозними розрахунками найбільшу питому вагу матимуть середньострокові інструменти - 45,4%, довгострокові інструменти складуть 42,2%, короткострокові інструменти - 12,4%.

Нагадаємо, за оцінками Національного банку, відношення державного боргу до ВВП впаде нижче рівня 60%.