У Мінфіні прокоментували виконання бюджету за квартал

Фото: колаж (РБК-Україна)

Доходи держбюджету були на 5% нижчі за план

Дефіцит державного бюджету України у І кварталі становив 25,3 млрд грн при затвердженому річному показнику у сумі 90,0 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначили в прес-службі, дефіцит було профінансовано за рахунок державних запозичень. Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 87,3 млрд грн (зокрема в гривні - 57,3 млрд грн, в доларах США - 1 млрд доларів та в євро - 38,7 млн євро). Також здійснено залучення другого траншу кредиту під гарантію Світового банку в сумі 529,2 млн євро та дорозміщення ОЗДП 2018 року на номінальну суму 350 млн доларів.

За даними Мінфіну, у І кварталі 2019 року доходи державного бюджету зросли на 8,7% р/р до 210,5 млрд грн та становили 95,3% від розпису.

Доходи загального фонду у І кварталі у сумі 178,2 млрд грн становили 91,8% від розпису через кілька причин:

скорочення виробництва тютюну;

звільнення з січня 2019 року від оподаткування ПДВ імпорту сонячних батарей;

зменшення обсягу імпорту природного газу НАК "Нафтогаз України";

зміцнення гривні;

переплата на початок лютого по рентній платі за природний газ у сумі 0,6 млрд грн.

Відшкодування ПДВ відбувалось в автоматичному режимі і склало 45,4 млрд грн, що на 34,8% більше, ніж у відповідний період попереднього року.

Зростання заробітних плат сприяло збільшенню доходів від ПДФО до державного бюджету на 22,4% - до 24,1 млрд грн (що становило 106% від розпису). Доходи від податку на прибуток підприємств у сумі 29 млрд грн склали 108,5% від розпису.

Станом на 1 квітня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 14,9 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, у Національному банку вважають, що ключові ризики виконання державного бюджету 2019 року сконцентровані в частині фінансування. Як зазначили НБУ, державний бюджет на 2019 рік розроблено на основі досить консервативного макроекономічного прогнозу. Це проявилося в стриманому зростанні доходів та видатків порівняно з фактичними показниками 2018 року (10,6% та 12,8% відповідно).

Нагадаємо, доходи державного бюджету України у 2018 році склали 928,1 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2017 році.