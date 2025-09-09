RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Единственный представитель "Полесья": Усик сыграет за футбольную сборную мира с Терри, Кака и другими

Фото: Александр Усик выйдет на поле с легендами футбола (ФК "Полесье")
Автор: Андрей Костенко

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик примет участие в благотворительном футбольном матче в Португалии.

Среди футбольных звезд

Матч пройдет в Лиссабоне в понедельник, 15 сентября. На поле выйдут легендарные игроки сборной Португалии и команда мировых звезд World Legends. Усик станет единственным участником, который не является бывшим футболистом.

"Все остальные игроки - бывшие профессиональные футболисты, но когда Александр Усик спрашивает, может ли он играть, ответ один - "да", - отметил основатель и гендиректор Sport Global Расмус Соджмарк.

Кто будет играть вместе с Усиком

В составе World Legends выйдут такие известные футболисты, как Эдвин ван дер Сар, Петр Чех, Джон Терри, Майкл Оуэн, Карлес Пуйоль, Роберто Карлос, Кака и другие.

Соперниками станут легенды сборной Португалии - Луиш Фигу, Рикарду Куарежма, Нани, Пепе, Деку, Нуну Гомеш и другие звезды.

Цель матча

Мероприятие имеет благотворительную цель - сбор средств в поддержку общин, пострадавших от войны, в Украине и других странах.

Напомним, Усик получил отсрочку от WBO на организацию следующего титульного боя из-за травмы спины.

Усик и футбол: что известно

Действующий абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе имеет действующий контракт с клубом украинской Премьер-лиги "Полесье" (Житомир).

В начале 2022 года он принял участие в матче команды: вышел на замену в игре против ровенского "Вереса" в товарищеском турнире Winter Cup. На 77-й минуте встречи Александр заменил нападающего Филиппа Будковского.

На официальном сайте "Полесья" Усик значится в составе команды. В списке игроков он фигурирует как нападающий, выступающий под номером 17. Однако в официальной заявке клуба на сайте УПЛ боксер отсутствует.

Ранее мы рассказали, что Усик принял участие в презентации спортивной драмы "Несокрушимый", где он сыграл роль.

Также читайте, как Усик, из-за видео с танцами, попал в скандал с WBO.

ФутболБоксАлександр Усик