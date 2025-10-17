В ЕС ответили, пустят ли Путина на саммит в Венгрии, несмотря на санкции

Санкции против РФ не запрещают главе Кремля Владимиру Путину или министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову пересекать границы стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Санкции не помешают Путину и Лаврову прибыть в ЕС

Как пишет издание, спикер ЕС Анита Гиппер заявила, что активы Путина заморожены, но запрета на его въезд в Евросоюз нет, поскольку планы саммита США-Россия в Венгрии реализуются.

Также упоминается, что ЕС приветствует анонсированную встречу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, если это может помочь установить мир в Украине.

В Германии увидели реакцию Путина на давление

В то же время источник из немецкого правительства сообщил изданию, что телефонный разговор между Трампом и Путиным показывает - российский президент реагирует на давление относительно серьезных мирных переговоров.

"Он реагирует на давление... Этот телефонный разговор вчера также показал, что это также является следствием решений, основанных на объявлениях американской стороны", - заявил представитель немецкого правительства.

Представитель ФРГ также отметил, что давление на российского диктатора относительно серьезных мирных переговоров должно быть срочно усилено.

Подготовка к встрече Трампа с Путиным в Будапеште

The Guardian напоминает, что Путин в пятницу провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы обсудить предстоящий саммит с Дональдом Трампом, сообщил Кремль.

В Москве также говорят, что Путин проинформировал Орбана о своем разговоре с Трампом, а венгерский премьер сказал, что Будапешт "готов обеспечить необходимые условия для организации саммита".

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и госсекретарю США Марко Рубио нужно будет созвониться и договориться о встрече, чтобы решить многие вопросы по саммиту.

"Есть много вопросов, нужно определить переговорные группы и тому подобное. Поэтому все будет делаться поэтапно, но, конечно, есть воля президентов", - сказал Песков в пятницу.

Он подчеркнул, что саммит действительно может состояться в течение ближайших двух недель или чуть позже.

"Есть общее понимание того, что ничего нельзя откладывать", - добавил Песков.