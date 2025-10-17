В ЕС ответили, пустят ли Путина на саммит в Венгрии, несмотря на санкции
Санкции против РФ не запрещают главе Кремля Владимиру Путину или министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову пересекать границы стран ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Санкции не помешают Путину и Лаврову прибыть в ЕС
Как пишет издание, спикер ЕС Анита Гиппер заявила, что активы Путина заморожены, но запрета на его въезд в Евросоюз нет, поскольку планы саммита США-Россия в Венгрии реализуются.
Также упоминается, что ЕС приветствует анонсированную встречу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, если это может помочь установить мир в Украине.
В Германии увидели реакцию Путина на давление
В то же время источник из немецкого правительства сообщил изданию, что телефонный разговор между Трампом и Путиным показывает - российский президент реагирует на давление относительно серьезных мирных переговоров.
"Он реагирует на давление... Этот телефонный разговор вчера также показал, что это также является следствием решений, основанных на объявлениях американской стороны", - заявил представитель немецкого правительства.
Представитель ФРГ также отметил, что давление на российского диктатора относительно серьезных мирных переговоров должно быть срочно усилено.
Подготовка к встрече Трампа с Путиным в Будапеште
The Guardian напоминает, что Путин в пятницу провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы обсудить предстоящий саммит с Дональдом Трампом, сообщил Кремль.
В Москве также говорят, что Путин проинформировал Орбана о своем разговоре с Трампом, а венгерский премьер сказал, что Будапешт "готов обеспечить необходимые условия для организации саммита".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и госсекретарю США Марко Рубио нужно будет созвониться и договориться о встрече, чтобы решить многие вопросы по саммиту.
"Есть много вопросов, нужно определить переговорные группы и тому подобное. Поэтому все будет делаться поэтапно, но, конечно, есть воля президентов", - сказал Песков в пятницу.
Он подчеркнул, что саммит действительно может состояться в течение ближайших двух недель или чуть позже.
"Есть общее понимание того, что ничего нельзя откладывать", - добавил Песков.
Напомним, 16 октября стало известно, что Трамп и Путин должны провести встречу в Будапеште в ближайшие две недели. Сейчас идет активная подготовка к саммиту как со стороны США и РФ, так и с венгерской стороны.
Стоит отметить, что сегодня президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для обсуждения важных вопросов, в частности, относительно поставок в Украину ракет Tomahawk.