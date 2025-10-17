ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В ЕС ответили, пустят ли Путина на саммит в Венгрии, несмотря на санкции

Брюссель, Пятница 17 октября 2025 15:29
UA EN RU
В ЕС ответили, пустят ли Путина на саммит в Венгрии, несмотря на санкции Фото: глава кремля Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Санкции против РФ не запрещают главе Кремля Владимиру Путину или министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову пересекать границы стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Санкции не помешают Путину и Лаврову прибыть в ЕС

Как пишет издание, спикер ЕС Анита Гиппер заявила, что активы Путина заморожены, но запрета на его въезд в Евросоюз нет, поскольку планы саммита США-Россия в Венгрии реализуются.

Также упоминается, что ЕС приветствует анонсированную встречу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, если это может помочь установить мир в Украине.

В Германии увидели реакцию Путина на давление

В то же время источник из немецкого правительства сообщил изданию, что телефонный разговор между Трампом и Путиным показывает - российский президент реагирует на давление относительно серьезных мирных переговоров.

"Он реагирует на давление... Этот телефонный разговор вчера также показал, что это также является следствием решений, основанных на объявлениях американской стороны", - заявил представитель немецкого правительства.

Представитель ФРГ также отметил, что давление на российского диктатора относительно серьезных мирных переговоров должно быть срочно усилено.

Подготовка к встрече Трампа с Путиным в Будапеште

The Guardian напоминает, что Путин в пятницу провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы обсудить предстоящий саммит с Дональдом Трампом, сообщил Кремль.

В Москве также говорят, что Путин проинформировал Орбана о своем разговоре с Трампом, а венгерский премьер сказал, что Будапешт "готов обеспечить необходимые условия для организации саммита".

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и госсекретарю США Марко Рубио нужно будет созвониться и договориться о встрече, чтобы решить многие вопросы по саммиту.

"Есть много вопросов, нужно определить переговорные группы и тому подобное. Поэтому все будет делаться поэтапно, но, конечно, есть воля президентов", - сказал Песков в пятницу.

Он подчеркнул, что саммит действительно может состояться в течение ближайших двух недель или чуть позже.

"Есть общее понимание того, что ничего нельзя откладывать", - добавил Песков.

Напомним, 16 октября стало известно, что Трамп и Путин должны провести встречу в Будапеште в ближайшие две недели. Сейчас идет активная подготовка к саммиту как со стороны США и РФ, так и с венгерской стороны.

Стоит отметить, что сегодня президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для обсуждения важных вопросов, в частности, относительно поставок в Украину ракет Tomahawk.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Российская Федерация Встреча Трампа и Путина
Новости
Тактика выжженной земли: как Россия бьет по энергосистеме и будет ли свет зимой
Тактика выжженной земли: как Россия бьет по энергосистеме и будет ли свет зимой
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит