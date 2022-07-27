ua ru
Ср, 27 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не зруйнований, але їхати не можна: Херсонська ОВА про Антонівський міст

Новость на русском →
Середа 27 липня 2022 14:39
Не зруйнований, але їхати не можна: Херсонська ОВА про Антонівський міст Фото: Антонівськй міст після удару ЗСУ (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Сергій Пишкін

Українські бійці завдали високоточні удари по Антонівському мосту у Херсоні. Наразі пересування спорудою неможливе.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Дмитра Бутрія.

За словами Бутрія, міст повністю не зруйновано, однак внаслідок руйнувань пересування ним неможливе.

Також голова Херсонської ОВА зауважив, що удар по мості був необхідний, аби зруйнувати логістичні й транспортні шляхи окупантів.

Після перемоги України, транспортне сполучення мостом буде обов'язково відновлено.

"Звільнення Херсонської області від російської навали триває! Дякую нашим мужнім воїнам, які докладають надлюдські зусилля, аби над нашою областю майорів наш прапор", - пишу Бутрій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЗСУ в ніч на 27 липня завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Через деякий час наші бійці показали як виглядає споруда після операції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Херсонская область
NEWS
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
DAILY
"Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін