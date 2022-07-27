Не зруйнований, але їхати не можна: Херсонська ОВА про Антонівський міст

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Дмитра Бутрія.

"Звільнення Херсонської області від російської навали триває! Дякую нашим мужнім воїнам, які докладають надлюдські зусилля, аби над нашою областю майорів наш прапор", - пишу Бутрій.

Також голова Херсонської ОВА зауважив, що удар по мості був необхідний, аби зруйнувати логістичні й транспортні шляхи окупантів.

За словами Бутрія, міст повністю не зруйновано, однак внаслідок руйнувань пересування ним неможливе.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЗСУ в ніч на 27 липня завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Через деякий час наші бійці показали як виглядає споруда після операції.

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