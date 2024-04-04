RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Единственный филиал банка РФ в Китае сталкивается с серьезными проблемами из-за санкций, - Reuters

Архивное фото: Единственный филиал банка РФ в Китае сталкивается с серьезными проблемами из-за санкций (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Китае работает единственный филиал российского банка "ВТБ", однако из-за большой нагрузки он не справляется с работой. Эти проблемы являются последствиями санкций США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники издания сообщили, что в филиале российского банка недостаточно персонала, поэтому некоторые компании ждут по шесть месяцев, чтобы им открыли счет. 

Альтернативные способы оплаты остаются доступными, компании могут сотрудничать с "дочками" небольших китайских банков в России, однако они опасаются реакции со стороны США.

Издание пишет, что только у "ВТБ" есть полноценно функционирующий китайский филиал, который открылся в 2008 году. Российский "Сбербанк" планировал открыть филиал до конца 2023 года, но пока что это ему не удалось. Частный "Альфа-Банк" планирует открыть два филиала, но этот процесс пока находится на начальной стадии.

Банки Китая боятся санкций США

Российские бизнесмены начали обращать внимание на проблемы при расчетах с китайскими банками еще в январе. Reuters пишет, что китайские банки отказываются от сотрудничества с российским бизнесом.

"Проблемы с коммерческим банком "Чжэцзян Чоучжоу" начались для нас в начале февраля", - сказал один из собеседников издания. 

Zheijang и другие китайские банки приостановили расчетные операции с Россией после предупреждения США о вторичных санкциях в декабре. Издание пишет, что задержки с выплатами сокращают доходы Кремля и делают их нестабильными.

Китай поддерживает Россию

В октябре 2023 года Минобороны США заявило, что Китай поставляет России вооружение. В частности, беспилотники, стрелковое оружие и снаряжение.

При этом министр иностранных дел Китая Ван I заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Пекин не поставляет летальное оружие России.

Также мы писали, что США выразили обеспокоенность Китая из-за поддержки оборонной сферы РФ.

А заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Курт Кэмпбелл заявил, что Российская Федерация почти восстановила свои вооруженные силы. Частично это удалось благодаря поддержке со стороны Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитай