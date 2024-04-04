Единственный филиал банка РФ в Китае сталкивается с серьезными проблемами из-за санкций, - Reuters

В Китае работает единственный филиал российского банка "ВТБ", однако из-за большой нагрузки он не справляется с работой. Эти проблемы являются последствиями санкций США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источники издания сообщили, что в филиале российского банка недостаточно персонала, поэтому некоторые компании ждут по шесть месяцев, чтобы им открыли счет.
Альтернативные способы оплаты остаются доступными, компании могут сотрудничать с "дочками" небольших китайских банков в России, однако они опасаются реакции со стороны США.
Издание пишет, что только у "ВТБ" есть полноценно функционирующий китайский филиал, который открылся в 2008 году. Российский "Сбербанк" планировал открыть филиал до конца 2023 года, но пока что это ему не удалось. Частный "Альфа-Банк" планирует открыть два филиала, но этот процесс пока находится на начальной стадии.
Российские бизнесмены начали обращать внимание на проблемы при расчетах с китайскими банками еще в январе. Reuters пишет, что китайские банки отказываются от сотрудничества с российским бизнесом.
"Проблемы с коммерческим банком "Чжэцзян Чоучжоу" начались для нас в начале февраля", - сказал один из собеседников издания.
Zheijang и другие китайские банки приостановили расчетные операции с Россией после предупреждения США о вторичных санкциях в декабре. Издание пишет, что задержки с выплатами сокращают доходы Кремля и делают их нестабильными.
В октябре 2023 года Минобороны США заявило, что Китай поставляет России вооружение. В частности, беспилотники, стрелковое оружие и снаряжение.
При этом министр иностранных дел Китая Ван I заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Пекин не поставляет летальное оружие России.
Также мы писали, что США выразили обеспокоенность Китая из-за поддержки оборонной сферы РФ.
А заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Курт Кэмпбелл заявил, что Российская Федерация почти восстановила свои вооруженные силы. Частично это удалось благодаря поддержке со стороны Китая.
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