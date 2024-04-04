Единственный филиал банка РФ в Китае сталкивается с серьезными проблемами из-за санкций, - Reuters

Источники издания сообщили, что в филиале российского банка недостаточно персонала, поэтому некоторые компании ждут по шесть месяцев, чтобы им открыли счет.

Альтернативные способы оплаты остаются доступными, компании могут сотрудничать с "дочками" небольших китайских банков в России, однако они опасаются реакции со стороны США.

Издание пишет, что только у "ВТБ" есть полноценно функционирующий китайский филиал, который открылся в 2008 году. Российский "Сбербанк" планировал открыть филиал до конца 2023 года, но пока что это ему не удалось. Частный "Альфа-Банк" планирует открыть два филиала, но этот процесс пока находится на начальной стадии.

Банки Китая боятся санкций США

Российские бизнесмены начали обращать внимание на проблемы при расчетах с китайскими банками еще в январе. Reuters пишет, что китайские банки отказываются от сотрудничества с российским бизнесом.

"Проблемы с коммерческим банком "Чжэцзян Чоучжоу" начались для нас в начале февраля", - сказал один из собеседников издания.

Zheijang и другие китайские банки приостановили расчетные операции с Россией после предупреждения США о вторичных санкциях в декабре. Издание пишет, что задержки с выплатами сокращают доходы Кремля и делают их нестабильными.

Китай поддерживает Россию