ЄБРР виділив 400 млн євро кредиту на "Укренерго" і міський транспорт

Ілюстративне фото (flickr.com ebrd)

Зокрема, на модернізацію "Укренерго" направлять 149 млн євро

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділив 400 млн євро кредиту на НЕК "Укренерго" і міський транспорт. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу банку.

Зокрема, банк надає кредит у 149 млн євро на модернізацію мережі електропередачі в Україні. За ці кошти планується закупівля 26 нових трансформаторів і модернізація 12 високовольтних підстанцій.

"Розвиток енергетичної мережі України значно прискориться після інвестиції ЄБРР в розмірі до €149 млн в мережу електропередачі країни. Ця інвестиція допоможе НЕК "Укренерго" модернізувати її ключову інфраструктуру електропередачі, необхідну для синхронізації з європейськими мережами. Вона також допоможе Україні привести своє законодавство і операційну діяльність у відповідність з Третім енергетичним пакетом ЄС", - сказано в повідомленні.

Крім того, ЄБРР надає 250 млн євро на оновлення міського транспорту в Україні. Зокрема, Полтава отримає 40 нових екологічних тролейбусів у рамках нової програми фінансування транспорту. При цьому інвестиція супроводжується грантом на суму 450 тисяч євро за Програмою підтримки муніципальних проектів ЄС.

"Кредит дозволить закупити рухомий склад з поліпшеною доступністю, який буде майже на 25% більш енергоефективним, ніж існуючі тролейбуси, а також обладнання для технічного обслуговування і діагностики. Частина кредиту буде використана для модернізації тягових підстанцій. Проект також дозволить скоротити викиди оксидів вуглецю та азоту ", - підкреслили в ЄБРР.

Нагадаємо, вчора Міністерство фінансів України затвердило створення приватного акціонерного товариства (ПАТ) "НЕК "Укренерго".

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив розпорядження про доцільність залучення позики ЄБРР у сумі 149 млн євро для реалізації Проекту модернізації мережі електропередачі.