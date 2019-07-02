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"Укрзалізниця" розмістила євробонди на 500 млн доларів

Новини » Економіка    02.07.2019 - 13:40
"Укрзалізниця" розмістила євробонди на 500 млн доларів
Фото: Укрзалізниця (РБК-Україна)

П'ятирічні єврооблігації розміщені під 8,25% річних

АТ "Укрзалізниця" завершила процедуру прайсингу євробондів на 500 млн доларів. Про це повідомив голова правління компанії на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Крацов, процентна ставка за облігаціями становитиме 8,25% річних. Погашення облігацій - у 2024 році.

За його інформацією свої пропозиції щодо придбання цінних паперів надали 175 інвесторів з Великої Британії, континентальної Європи, США та Азії.

Кравцов також додав, що вихід "Укрзалізниці" на ринок відкриває дорогу іншим держкомпаніям, зокрема, НАК "Нафтогаз України".

&quot;Укрзалізниця&quot; розмістила євробонди на 500 млн доларів

Нагадаємо, за даними Національного банку, у червні 2019 року ситуація на світових фінансових ринках для країн, ринки яких розвиваються, поліпшилася попри загальні негативні очікування щодо уповільнення зростання світової економіки. Готовність провідних центральних банків, зокрема ЄЦБ та ФРС, пом’якшувати монетарну політику призвела до стрімкого зниження доходності державних цінних паперів цих країн.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна розмістила випуск єврооблігацій обсягом 1 млрд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року під 6,75% річних.

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