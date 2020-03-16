ЄБРР виділив мільярд євро на боротьбу з наслідками коронавіруса

Фото: ЄБРР (ebrd.com)

Пандемія коронавіруса представляє велику проблему для країн, що розвиваються

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив надзвичайний "Пакет солідарності" обсягом 1 млрд євро, який допоможе компаніям в 38 країнах операцій банку впоратися з наслідками пандемії коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні ЄБРР.

Як наголошується в повідомленні, це перший відповідь на кризу, і банк збільшити допомогу, якщо це необхідно.

Коментуючи реакцію ЄБРР на глобальну кризу в області охорони здоров'я, президент ЄБРР Сума Чакрабарті сказав: "Пандемія COVID-19 та її економічні наслідки представляють безпрецедентну проблему для ЄБРР та країн його операцій".

Заплановані заходи будуть включати розширення фінансування торгівлі і надання короткострокового фінансування на строк до двох років через фінансові установи, особливо для підтримки малих і середніх підприємств.

Банк оцінить необхідність реструктуризації існуючих кредитів, включаючи можливість продовження термінів погашення і зміни інших умов.

Економісти ЄБРР очікують, що економіка буде порушена у всіх регіонах роботи банку, причому зростання буде сповільнюватися, особливо в Центральній Азії, а також у Східній Європі та на Кавказі, на території Росії і в Південно-Східній Європі.

Країни, які сильно інтегровані в глобальні ланцюжки поставок і, зокрема, мають пряму залежність від Китаю і Європи, швидше за все, найбільше постраждають від пандемії. Індустрія туризму, ймовірно, буде порушено у багатьох країнах ЄБРР.

Недавній спад цін на нафту також вплине на нафтовидобувні країни в регіонах ЄБРР, і очікується, що потік грошових переказів від робітників у свої країни також сповільниться.

За даними ЄБРР, банк вклав в країни своїх операцій 10,1 млрд євро в 2019 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Єврокомісія 13 березня представила план дій з боротьби з негативним впливом коронавірусу на економіку європейських країн. Зокрема, Єврокомісія має намір підтримувати підприємства та забезпечити ліквідність фінансового сектора, що дозволить йому продовжувати підтримку економіки.

Федеральна резервна система (ФРС) США увечері 15 березня оприлюднила рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%. ФРС пообіцяла сотні мільярдів доларів на покупку активів, заявивши, що епідемія справила "глибокий" вплив на економіку.