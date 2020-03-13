Єврокомісія представила план порятунку економіки від коронавірусу

Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

Єврокомісія відзначає особливу шкоду транспортній галузі, особливо авіаційному сектору

Єврокомісія представила план дій щодо боротьби з негативним впливом коронавірусу на економіку європейських країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄК.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, пандемія коронавірусу є випробуванням для всіх.

"Це не лише безпрецедентний виклик для нашої системи охорони здоров’я, а й величезний шок для нашої економіки. Важливий економічний пакет, представлений сьогодні, має відповісти на цю ситуацію", - заявила вона.

Як зазначається, серед інструментів, які використовуватиме Європейська комісія для досягнення мети забезпечення необхідних поставок для сектору охорони здоров’я шляхом збереження єдності ринку та забезпеченням цілісності ланки між виробництвом і споживанням. Крім того,Єврокомісія має намір підтримувати фірми та забезпечить ліквідність фінансового сектору, що дозволить йому продовжувати підтримку економіки.

Також магістральним напрямком дій буде надання дозволу країнам-членам скоординовано та гнучко використовувати такий інструмент, як держдопомога, та коригувати визначені цілі стабільності і зростання. Зокрема, їм надається право використовувати державні субсидії, призупиняти сплату корпоративних податків та податку на додану вартість, або соціальні виплати.

Водночас законодавство ЄС дозволяє державам компенсувати для таких компаній прямі втрати, пов’язані із надзвичайними обставинами, зокрема у таких секторах, як авіація і туризм.

Єврокомісія відзначає особливу шкоду транспортній галузі, особливо авіаційному сектору. Єврокомісія запропонувала поправки до законодавства, що регулюють поділ часу для рейсів. Наразі авіалінії мають використовувати не менше 80% виділених їм проміжків часу, щоб зберегти їх обсяг на наступний рік, і через це авіакомпанії змушені виконувати фактично порожні рейси.

Для підтримки уражених кризою малих та середніх підприємств ЄС використає бюджетні механізми для підтримки їх ліквідності та виплати відповідних компенсацій на національному рівні. Протягом наступних тижнів на це буде спрямовано 1 млрд євро, які розподілять між банківськими установами країн-членів. Ще близько 8 млрд євро планується залучити завдяки цілеспрямованій політиці зі стимулювання інвестиційної діяльності, що дозволить надати допомогу щонайменше 100 тисячам малих та середніх підприємств у Європі.

Крім того, додаткові 179 млн євро будуть використані у цьому році для підтримки соціальних фондів, які залучатимуться до допомоги самостійним підприємцям або особам, які втратили роботу внаслідок спалаху коронавірусу.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляйєн заявила, що зупинити коронавірус COVID-19 в Європейському союзі неможливо. Також вона додала, що ко ронавірус став найбільшим шоком для економіки ЄС. При цьому зазначивши, що Євросоюз повинен бути рішучим, скоординованим і єдиним для того, щоб протистояти коронавірусу.