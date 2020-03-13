Американський фондовий ринок відновлюється після "чорного четверга"

Ілюстративне фото (Pixabay)

Індекси зростають на 4-6% після обвалу на 10%

Фондові ринки США зросли в п'ятницю, 13 березня, після найгіршого розпродажу за останні три десятиліття, оскільки інвестори сподіваються, що подальше пом'якшення податково-бюджетної політики зупинить глобальну рецесію. Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 773,20 пунктів, або 3,65%, на відкритті до 21 973,82. S&P 500 відкрився зростанням на 89,35 пунктів, або на 3,60%, до 2569,99. Індекс Nasdaq Composit набрав 408,59 пунктів, або 5,67%, до 7610,39 на відкритті торгів.

Як повідомляло РБК-Україна, американські фондові індекси Dow Jones, S&P 500, Nasdaq впали більш ніж на 9-10% за підсумками торгів 12 березня. Це був рекордний обвал з "чорного понеділка" 1987 року. Dow Jones втратив 9,99%, S&P 500 - 9,92%, Nasdaq знизився на 9,43%.

Федеральна резервна система в четвер спробувала зупинити обвал ринку, запропонувавши короткострокові кредити на суму 1,5 трлн доларів, які, на думку деяких аналітиків, можуть вказувати на більш агресивні заходи центробанку в найближчі дні для стимулювання економіки і стабілізації фінансової системи.

Чергове засідання ФРС відбудеться наступного тижня, і багато аналітиків тепер очікують, що центральний банк знизить цільову ставку - цілком імовірно, до нуля - і повідомить ринкам, як планує боротися з економічними наслідками спалаху коронавірусу.

Крім того, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у п'ятницю, 13 березня, заявила, що Євросоюз створить фонд на 37 млрд євро в рамках заходів для захисту економік блоку від впливу коронавірусу. Серед інших кроків Єврокомісії - надання країнам-членам гнучкості стосовно дефіциту бюджету і державної допомоги. ЄС також гарантує кредити на 8 млрд євро для 100 тис. фірм, щоб підтримати корпоративний сектор