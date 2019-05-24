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Зеленський і Смолій обговорили важливість незалежності НБУ

Новини » Політика    24.05.2019 - 21:34
Зеленський і Смолій обговорили важливість незалежності НБУ
Фото: Володимир Зеленський і Яків Смолій (twitter.com/YSmolii)

За словами голови НБУ, зустріч з президентом була змістовною

Президент України Володимир Зеленський і глава Національного банку України Яків Смолій обговорили питання співпраці з Міжнародним валютним фондом і важливість незалежності НБУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Смолія Twitter.

За словами голови НБУ, зустріч з президентом була змістовною.

"У мене була перша зустріч з президентом Зеленським. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з МВФ і важливість незалежності НБУ. А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності", - написав Смолій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що глава НБУ Яків Смолій та члени його команди у центробанку не збираються йти у відставку. Смолій відзначив згуртованість команди НБУ і повідомив про те, що ніхто зі співробітників не говорив про намір піти. Також він повідомив, що в даний час будь-якого політичного тиску на центробанк немає.

Нагадаємо, Верховна рада призначила Якова Смолія головою Національного банку України 15 березня минулого року терміном на сім років.

Відзначимо, в заяві НБУ після засідання правління 25 квітня йдеться про те, що в Національному банку побоюються втрати незалежності центробанку.

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Новини України Володимир ЗеленськийНаціональний банк України
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