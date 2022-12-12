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Есть запрос у общества. Шуляк об идее лишения мандатов депутатов ОПЗЖ

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Наталия Гурковская

Лишение мандатов депутатов запрещенной в Украине партии ОПЗЖ сейчас фигурирует в перечне запросов общества. Но действующее законодательство не позволяет этого сделать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"На сегодняшний день есть такой запрос у общества, но есть и действующее законодательство, которое не позволяет это сделать", - рассказала она.

Поэтому, по мнению Шуляк, законным способом нужно рассматривать такую возможность - но с учетом всех особенностей, и на местном уровне тоже.

"Потому что нельзя в одном месте оставлять депутатов пророссийских сил, а в другом месте от них избавляться", - считает глава партии "Слуга народа".

Как сообщалось, восьмой апелляционный административный суд города Львова запретил деятельности партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на территории Украины. Все имущество политсилы будет передано в собственность государства.

Напомним, ранее решениями этого суда были запрещены "Оппозиционный блок", Социалистическая партия, "Наши", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо", "Держава", партия "Справедливости и развития".

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Елена Шуляк