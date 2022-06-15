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Суд заборонив Соціалістичну партію України

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Львів, Середа 15 червня 2022 14:26
Суд заборонив Соціалістичну партію України Фото: Суд заборонив Соціалістичну партію України (socpartia com)
Автор: Валерія Поліщук

Восьмий Апеляційний суд міста Львова заборонив діяльність Соціалістичної партії України. Майно політсили і всіх її організацій буде передано державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рух "ЧЕСНО".

Рішення Львівського адмінсуду може бути оскаржене у Верховному суді.

Доводи СБУ та Міністерства юстиції проти Соціалістичної партії полягали в антиукраїнській та проросійській діяльності та висловлюваннях останніх трьох керівників партії, насамперед Іллі Ківи.

Зокрема згадувалося про привітання Ківою керівника Кремля Володимира Путіна з днем народження, ідеалізацію ним діяльності президента Росії, а також справу про державну зраду Ківи.

Зазначимо, Соціалістична партія - одна з найстаріших політичних сил незалежної України. З заснування в 1991 році і до 2010 року її очолював Олександр Мороз.

Нагадаємо, Соціалістична партія - вже сьома заборонена політсила, яку Мінюст вважає проросійською. До цього суд заборонив партії "Опозиційний блок", "соціалісти", "справедливості і розвитку", "Наш", "Держава" і "Блок Володимира Сальдо".

Раніше глава Мін'юсту Денис Малюська заявив, що цього тижня можуть заборонити ще дві партії.

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