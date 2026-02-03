ua en ru
Главная » Жизнь » Изменения

Запись в очередь по-новому: сервисные центры МВД изменили правила работы терминалов

Вторник 03 февраля 2026 13:15
Запись в очередь по-новому: сервисные центры МВД изменили правила работы терминалов С 3 февраля изменилась регистрация через Е-Запись МВД (фото: hsc.gov.ua)
Автор: Василина Копытко

С 3 февраля 2026 года в сервисных центрах МВД изменили работу Е-записи через терминалы. Теперь при регистрации отображается конкретное время приема и количество доступных записей на услуги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД в Facebook.

Главное:

  • Конкретный час: в терминале теперь видно время приема, а не только номер.
  • Синхронизация: данные на сайте и терминале теперь одинаковы в режиме реального времени.
  • Режим работы: запись в ТСЦ остается в формате "день в день".

Синхронизация онлайн и терминалов

Онлайн-сервис и терминалы ТСЦ МВД работают в единой системе, поэтому информация о свободных записях актуальна и одинакова везде.

День в день

Запись через терминал, как и раньше, происходит день в день: посетитель выбирает свободное время и в тот же день получает услугу.

Информация на табло

На информационных табло отображаются:

  • текущая дата и время;
  • номер регистрации посетителя;
  • рабочие места администраторов.

О следующих изменениях в системе Е-Записи МВД обещают сообщать дополнительно.

Добавим, что Е-Запись через терминал сокращает время ожидания в очередях, обеспечивает прозрачность и контроль за доступностью услуг, дает возможность планировать свой визит в ТСЦ МВД заранее.

На зображенні може бути: текст

С 3 февраля изменили работу Е-записи через терминалы (фото: Главный сервисный центр МВД/Facebook)

Ранее мы писали о том, что в прошлом году в июне увеличилось количество онлайн-записей граждан в сервисные центры Министерства внутренних дел (МВД).

Читайте также о том, что сервисные центры МВД не предоставляют собственные транспортные средства для сдачи практического экзамена по управлению автомобилем с прицепом на категории СЕ и С1Е. Кандидаты в водители должны самостоятельно обеспечить наличие соответствующего автомобиля для прохождения практической части экзамена. На него можно зарегистрироваться через Е-Запись.

