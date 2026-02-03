Запис у чергу по-новому: сервісні центри МВС змінили правила роботи терміналів

З 3 лютого 2026 року в сервісних центрах МВС змінили роботу Е-запису через термінали. Тепер під час реєстрації відображається конкретний час прийому та кількість доступних записів на послуги.

Головне:

Конкретна година: у терміналі тепер видно час прийому, а не лише номер.

Синхронізація: дані на сайті та в терміналі тепер однакові в режимі реального часу.

Режим роботи: запис у ТСЦ залишається формату "день у день".

Синхронізація онлайн та терміналів

Онлайн-сервіс і термінали ТСЦ МВС працюють у єдиній системі, тому інформація про вільні записи актуальна та однакова всюди.

День у день

Запис через термінал, як і раніше, відбувається день у день: відвідувач обирає вільну годину та того ж дня отримує послугу.

Інформація на табло

На інформаційних табло відображаються:

поточна дата і час;

номер реєстрації відвідувача;

робочі місця адміністраторів.

Про наступні зміни в системі Е-Запису МВС обіцяють повідомляти додатково.

Додамо, що Е-Запис через термінал скорочує час очікування в чергах, забезпечує прозорість і контроль за доступністю послуг, дає можливість планувати свій візит до ТСЦ МВС заздалегідь.

З 3 лютого змінили роботу Е-запису через термінали (фото: Головний сервісний центр МВС/Facebook)