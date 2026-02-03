Запис у чергу по-новому: сервісні центри МВС змінили правила роботи терміналів
З 3 лютого 2026 року в сервісних центрах МВС змінили роботу Е-запису через термінали. Тепер під час реєстрації відображається конкретний час прийому та кількість доступних записів на послуги.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Головний сервісний центр МВС у Facebook.
Головне:
- Конкретна година: у терміналі тепер видно час прийому, а не лише номер.
- Синхронізація: дані на сайті та в терміналі тепер однакові в режимі реального часу.
- Режим роботи: запис у ТСЦ залишається формату "день у день".
Синхронізація онлайн та терміналів
Онлайн-сервіс і термінали ТСЦ МВС працюють у єдиній системі, тому інформація про вільні записи актуальна та однакова всюди.
День у день
Запис через термінал, як і раніше, відбувається день у день: відвідувач обирає вільну годину та того ж дня отримує послугу.
Інформація на табло
На інформаційних табло відображаються:
- поточна дата і час;
- номер реєстрації відвідувача;
- робочі місця адміністраторів.
Про наступні зміни в системі Е-Запису МВС обіцяють повідомляти додатково.
Додамо, що Е-Запис через термінал скорочує час очікування в чергах, забезпечує прозорість і контроль за доступністю послуг, дає можливість планувати свій візит до ТСЦ МВС заздалегідь.
З 3 лютого змінили роботу Е-запису через термінали (фото: Головний сервісний центр МВС/Facebook)
