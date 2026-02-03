ua en ru
Запис у чергу по-новому: сервісні центри МВС змінили правила роботи терміналів

Вівторок 03 лютого 2026 13:15
Запис у чергу по-новому: сервісні центри МВС змінили правила роботи терміналів З 3 лютого змінилась реєстрація через Е-Запис МВС (фото: hsc.gov.ua)
Автор: Василина Копитко

З 3 лютого 2026 року в сервісних центрах МВС змінили роботу Е-запису через термінали. Тепер під час реєстрації відображається конкретний час прийому та кількість доступних записів на послуги.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Головний сервісний центр МВС у Facebook.

Головне:

  • Конкретна година: у терміналі тепер видно час прийому, а не лише номер.
  • Синхронізація: дані на сайті та в терміналі тепер однакові в режимі реального часу.
  • Режим роботи: запис у ТСЦ залишається формату "день у день".

Синхронізація онлайн та терміналів

Онлайн-сервіс і термінали ТСЦ МВС працюють у єдиній системі, тому інформація про вільні записи актуальна та однакова всюди.

День у день

Запис через термінал, як і раніше, відбувається день у день: відвідувач обирає вільну годину та того ж дня отримує послугу.

Інформація на табло

На інформаційних табло відображаються:

  • поточна дата і час;
  • номер реєстрації відвідувача;
  • робочі місця адміністраторів.

Про наступні зміни в системі Е-Запису МВС обіцяють повідомляти додатково.

Додамо, що Е-Запис через термінал скорочує час очікування в чергах, забезпечує прозорість і контроль за доступністю послуг, дає можливість планувати свій візит до ТСЦ МВС заздалегідь.

На зображенні може бути: текст

З 3 лютого змінили роботу Е-запису через термінали (фото: Головний сервісний центр МВС/Facebook)

Раніше ми писали про те, що торік у червні збільшилась кількість онлайн-записів громадян до сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Читайте також про те, що сервісні центри МВС не надають власні транспортні засоби для складання практичного іспиту з керування автомобілем з причепом на категорії СЕ та С1Е. Кандидати у водії мають самостійно забезпечити наявність відповідного автомобіля для проходження практичної частини іспиту. На нього можна зареєструватись через Е-Запис.

