Есть угроза дальнейших ракетных ударов РФ в ближайшее время, - Игнат

По его словам, во время последней атаки враг не применял крылатые ракеты морского базирования "Калибр" или "Искандер-К".

Зато россияне сделали ставку на стратегическую авиацию и баллистическое вооружение типа "Искандер-М".



Поэтому опасность дальнейших пусков сохраняется, в частности со стороны Каспийской флотилии Черноморского флота РФ.

"Вероятность дальнейших ударов сохраняется. Конечно, точной информации, планируют ли они снова атаковать нет сейчас, но готовиться нужно к любым сценариям, потому что враг такие атаки не прекращает. И сейчас дроны атакуют на разных направлениях", - рассказал Игнат.