Есть угроза дальнейших ракетных ударов РФ в ближайшее время, - Игнат

12:15 14.05.2026 Чт
2 мин
С какого направления может атаковать враг?
aimg Татьяна Степанова
Фото: начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)

Опасность дальнейших ракетных ударов России по Украине в ближайшее время сохраняется.

Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире "Новости.LIVE".

По его словам, во время последней атаки враг не применял крылатые ракеты морского базирования "Калибр" или "Искандер-К".

Зато россияне сделали ставку на стратегическую авиацию и баллистическое вооружение типа "Искандер-М".

Поэтому опасность дальнейших пусков сохраняется, в частности со стороны Каспийской флотилии Черноморского флота РФ.

"Вероятность дальнейших ударов сохраняется. Конечно, точной информации, планируют ли они снова атаковать нет сейчас, но готовиться нужно к любым сценариям, потому что враг такие атаки не прекращает. И сейчас дроны атакуют на разных направлениях", - рассказал Игнат.

Массированная атака по Украине 14 мая

Напомним, в ночь на 14 мая Россия массированно атаковала Украину, применив ударные дроны, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.

Всего за ночь российские войска выпустили по Украине 56 ракет и 675 беспилотников.

Основной целью был Киев. Сейчас продолжается спасательная операция на месте российского дронового удара по жилой девятиэтажке - в доме полностью разрушен подъезд.

Погибли три человека. Также уже известно о более 40 раненых. Под завалами еще могут быть люди, более 10 считаются пропавшими без вести.

Также есть разрушения в Киевской области и ряде других регионов Украины.

Подробнее о последствиях ночной массированной атаки по Украине - в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина побывало на месте удара по 9-этажке в Дарницком районе Киева и в репортаже показало последствия очередного военного преступления РФ.

