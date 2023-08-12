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Есть отраженные территории. Тарнавский рассказал о ситуации за день на южном фронте

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Суббота 12 августа 2023 22:09
Есть отраженные территории. Тарнавский рассказал о ситуации за день на южном фронте Фото: Ситуация на фронте сегодня (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В течение суток на Таврическом направлении артиллерийские подразделения украинских воинов выполнили 1303 огневых задачи. При этом есть отбитые территории.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Таврическое направление. Есть отбитые территории. Силы обороны работают", - заявил он.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 242 человека (погибшие - 80, раненые - 160, пленные - 2).

Кроме того, уничтожено семь единиц военной техники противника. В частности,

  • один танк,
  • два ББМ,
  • две артиллерийские системы и минометы,
  • одна единица автомобильной и одна единица специальной техники.

Также было уничтожено три склада боеприпасов.

Контрнаступление ВСУ на юге

Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской и Донецкой областях. За это время удалось освободить более 10 населенных пунктов.

Пока продвижение сил обороны сдерживают минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.

Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.

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