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Є відбиті території. Тарнавський розповів про ситуацію за день на південному фронті

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Субота 12 серпня 2023 22:09
Є відбиті території. Тарнавський розповів про ситуацію за день на південному фронті Фото: Ситуація на фронті сьогодні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Протягом доби на Таврійському напрямку артилерійські підрозділи українських воїнів виконали 1303 вогневих завдання. При цьому є відбиті території.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Таврійський напрямок. Є відбиті території. Сили оборони працюють", - заявив він.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 242 особи (загиблі - 80, поранені - 160, полонені - 2).

Крім того, знищено сім одиниць військової техніки противника. Зокрема,

  • один танк,
  • два ББМ,
  • дві артилерійські системи та міномети,
  • одна одиниця автомобільної та одна одиниця спеціальної техніки.

Також було знищено три склади боєприпасів.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Цього літа українські військові активізували наступальні дії на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках у Запорізькій і Донецькій областях. За цей час вдалося звільнити понад 10 населених пунктів.

Поки просування Сил оборони стримують мінні поля ворога та збудована окупантами потужна лінія оборони.

Детальніше про те, як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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