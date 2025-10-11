RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Есть сильные идеи": Зеленский заявил о договоренностях с Трампом по усилению ПВО

Фото: украинский президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Президент Владимир Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили удары России по украинской энергетике и возможности усиления системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины.

"Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, очень продуктивный", - отметил Зеленский.

Украинский президент рассказал, что поздравил Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил.

"Это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война", - отметил он.

Зеленский также рассказал, что во время разговора проинформировал Трампа о российских ударах по украинской энергетике.

"Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас", - отметил он.

Президент подчеркнул, что нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии.

"Благодаря силе это можно обеспечить. Спасибо, господин президент!", - подытожил Зеленский.

Заметим, что ранее сегодня, 11 октября, президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп созвонились для телефонного разговора.

Напомним, что 23 сентября Зеленский провел встречу с Трампом на полях Генассамблеи ООН и назвал ее продуктивной.

После этого оба лидера сделали ряд заявлений, в частности, Зеленский заявил, что получил позитивные сигналы от Трампа о поддержке Украины.

