Россияне усиливают атаки на Купянском направлении: карты боев ISW

ВСУ продвигаются в Запорожской области и пытались закрепиться близ Урожайного, в то же время россияне продолжают активно атаковать на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска и, как сообщается, продвинулись 10 августа. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки к северу от Синковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и вблизи Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска пытаются перехватить инициативу на Купянском направлении, а украинские войска за последние дни значительно усилили оборону в этом районе. В Минобороны РФ заявили, что во время наступательных действий в Купянском направлении десантно-штурмовые отряды Западной группировки войск РФ улучшили тактическую обстановку на линии фронта.

Представитель Западной группировки войск РФ Сергей Зибинский заявил, что российские подразделения 6-й общевойсковой армии (Западный военный округ) захватили пять украинских опорных пунктов вблизи Ольшан (14 км северо-восточнее Купянска).

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска захватили инициативу на Купянском направлении и ведут наступательные действия вблизи Синьковки, Ольшан и Лимана Первого (11 км к северо-востоку от Купянска). Один из них утверждал, что российские войска продвинулись на позиции в 7 км от Купянска в районе Синьковки, а также продвигаются в направлении Каменки (33 км северо-восточнее Купянска) и Двуречной (16 км северо-восточнее Купянска). Купянская).

Другие российские "военкоры" утверждали, что украинские силы отступили с неопределенных позиций в районе Синьковки и что российские силы наступают после того, как украинские силы отступили в Купянск.

Другой российский военный блоггер утверждал, что российские войска продвинулись в направлении Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска) между 8 и 9 августа и что они удерживают позиции в пределах 4 км от трассы Р-79 (Купянск-Двуречная) . Он предположил, что российские войска пытаются захватить позиции вдоль линии Синьковка-Петропавловка-Кучеровка (до 7 км восточнее Купянска) и планируют перекрыть украинские наземные линии связи (GLOC) вдоль трассы Р-79, чтобы угрожать украинским силам Купянск.

ISW еще не наблюдала визуальных доказательств недавнего продвижения российских войск в Купянском направлении и считает, что ближайшие российские позиции в Купянске находятся примерно в 10 км северо-восточнее населенного пункта.

9 августа украинские чиновники объявили об обязательной эвакуации мирных жителей в 53 населенных пунктах Купянского района Харьковской области из-за усиления обстрелов России и авиационных ударов по прифронтовым населенным пунктам.

Российские войска удерживают позиции северо-восточнее Купянска в пределах радиуса действия артиллерии, а активизация наступательных операций России в этом районе значительно повышает риск для мирного населения Купянска и близлежащих населенных пунктов. Однако эвакуация в Купянском районе не обязательно говорит о том, что украинские силы ожидают значительного продвижения российских войск в этом районе.

Российские источники утверждали, что 10 августа украинские войска совершили неудачные контратаки к северо-востоку от Купянска. В Минобороны России утверждали, что российские войска отразили украинские штурмы вблизи Синьковки и урочища Маньковка (около 15 км восточнее Купянска).

Российские войска 10 августа продолжили наступление на линии Сватово-Кременная и продвинулись к югу от Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 9 августа, показывают, что российские войска продвигались к югу от Кременной. Российский источник утверждал, что российские войска прорвали первые рубежи обороны Украины вблизи Кременной, но не уточнили характер и место прорыва.

Российский военный блогер расширил кадры 8 августа, якобы показывая, как российские войска прорывают украинскую оборону в районе Серебрянского леса к югу от Кременной. Он утверждал, что российские силы продвинулись в 2 км вглубь украинской обороны и захватили неопределенное количество украинских опорных пунктов и тактически значимых высот, хотя ISW не наблюдало визуального подтверждения этих утверждений.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили безуспешные штурмы у Надежды (15 км к западу от Сватового) и к югу от Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватового).

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали наземные атаки на линии Сватово-Кременная, но не продвигались. В Минобороны России утверждали, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Новоселовского Луганской области, Тернов (16 км к северо-западу от Кременной) и Белогоровки (33 км к югу от Кременной) Донецкой области.

Бои на Донбассе

Украинские силы продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и 10 августа не производили никаких подтвержденных или заявленных наступлений. Российские источники утверждали, что украинские силы совершили неудачные атаки к югу от Бахмута вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута) и Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и что интенсивность боевых действий в этих областях остается высокой. Российский источник утверждал, что 9 августа украинские войска продолжали атаки вблизи Берховки (6 км к северо-западу от Бахмута).

Российские войска продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и, как сообщается, добились незначительного прогресса 10 августа. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска совершили контратаки против украинских сил вблизи Клищиевки и Андреевки и отвергли украинские силы с неопределенных позиций вблизи Клищиевки.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к северо-востоку от Дружбы (18 км юго-западнее Бахмута), в окрестностях Клещиевки и близ Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута).

Российские войска продолжали атаковать линию Авдеевка-Донецк и 10 августа не совершали никаких заявленных или подтвержденных наступлений. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Авдеевки, Северного (6 км западнее Авдеевки), Новокалинового (11 км северо-западнее Авдеевки), Победы (5 км юго-западнее Донецка), Марьинки ( юго-западнее Донецка) и Новомихайловки (10 км к югу от Марьинки). Российские источники также сообщали о российских наземных атаках в этих районах.

Сообщается, что украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк и не продвинулись 10 августа. Российское МО утверждало, что российские силы отразили украинские наземные атаки вблизи Новомихайловки.

"Южная ось"

Украинские войска вели наступательные операции в районе западной границы Донецкой и Восточной Запорожской областей и продвинулись 10 августа. Геолокационные кадры, опубликованные 10 августа, свидетельствуют о том, что украинские войска пересекли реку Мокрые Ялы и продвинулись на восток к юго-западной окраине Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки).

В Генштабе Украины сообщали, что украинские войска продолжали наступательные действия на Бердянском направлении и достигли частичного успеха к югу и юго-востоку от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и в направлении Урожайного.

Некоторые российские военные блоггеры утверждали, что 9 августа украинские войска наступали у Урожайного и пытались закрепиться у населенного пункта. Российский батальон "Восток", обороняющий этот район, утверждал, что украинские силы продвинулись ближе к Урожайному вечеру 9 августа.

Российские источники утверждали, что утром 10 августа украинские войска продолжали атаковать российские силы на окраинах Урожайного, а другие российские источники, включая Минобороны России, утверждали, что российские войска отразили украинские атаки. Российские военные блоггеры утверждали, что 10 августа украинские войска также атаковали Приютное (16 км юго-западнее Великой Новоселки).

Украинские войска 10 августа провели наступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия в направлении Мелитополя (мероприятие Запорожской области).

9 августа российский военный блоггер заявил, что украинские силы продвинулись в оборону России вблизи Роботино (10 км к югу от Орехова) и Новопокровки (16 км к юго-востоку от Орехова). Российский "военкор" утверждал, что украинские силы неудачно атаковали вблизи Роботиного в ночь на 9 августа, а другой российский военный блоггер утверждал, что украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вблизи Роботиного 10 августа.

Российские источники утверждали, что 10 августа украинские войска совершили неудачное наступление в направлении Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). 9 августа российский медиа-агрегатор заявил, что позиционный бой продолжался у Пятихаток (25 км юго-западнее Орехова) и Роботиного, а российский военный блоггер 10 августа заявил, что украинские силы пытались провести ограниченные наземные атаки вблизи Пятихаток и Жребий. (26 км юго-западнее Орехово).

Российские войска вели наступательные операции на западе Запорожской области и 10 августа не продвинулись. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия к югу от Новоданиловки (6 км к югу от Орехова). Российские военные блоггеры утверждали, что 9 августа российские войска совершили неудачную контратаку восточнее Роботиного. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что под Роботиным воюют подразделения чеченского батальона "Восток-Ахмат".

Российские источники продолжили обсуждать недавнее украинское вторжение возле Казачьих Лагерей на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российский военный блоггер утверждал, что российские термобарические артиллерийские установки нанесли удар вблизи Казачьих Лагерей 9 августа и предположил, что это свидетельствует о том, что некоторые украинские силы все еще находятся на восточном (левом) берегу Херсонской области. Другой российский военный блоггер утверждал, что украинские силы не пытались пересечь Днепр 10 августа.

Сообщается, что украинские войска нанесли неудавшиеся удары с беспилотников по оккупированному Крыму. Российские источники, в частности Минобороны России, утверждали, что российские силы сбили 11-12 украинских беспилотников вблизи Севастополя, мыса Тарханкут (115 км северо-западнее Севастополя), Евпатории (67 км севернее Севастополя) и Саков (59 км севернее Севастополя). Российские источники утверждали, что украинские беспилотники нацелили на аэродром Новофедоровка под Саками.

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