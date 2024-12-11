Есть понимание, что Трамп хочет прекратить войну в Украине на справедливых условиях, - Ермак
После встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Париже есть понимание, что избранный президент США действительно хочет прекратить войну в Украине. А именно на условиях справедливого мира.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью проекту "Карпяк на Суспільному".
По его словам, Трамп хочет прекратить войну именно справедливым миром, ведь для США сегодня поддержать диктатуру - невозможно.
Ермак отметил, что разговор трех президентов в Париже был ответом на ложь российской пропаганды, что "Украина не хочет мира".
Он также акцентировал, что рад, что Зеленский уже во второй раз встретился с избранным президентом США, который с уважением относится к Украине.
Рассказывая о диалоге с американской стороной, руководитель ОП отметил, что важно, чтобы планы и шаги, которые решит предпринять новая администрация, были общими.
"Чтобы они услышали нас, чтобы они действительно очень быстро могли получить от первых уст происходящую на фронте информацию, все риски всех этих разговоров о каком-то cease-fire. Просто cease-fire, без каких-либо гарантий. Четко понимали нашу позицию относительно гарантий, потому что для нас очень важно закончить эту войну справедливым миром, иметь очень сильные юридические и рабочие гарантии, потому что в нашем, к сожалению, опыте все гарантии, которые мы имели до этого момента, не обеспечили нас действительно безопасностью, потому что произошла эта война", - сказал Ермак.
По его словам, хорошо, что подготовительные консультации с командой Трампа проходят еще до инаугурации. Это дает возможность сразу после 20 января стороны начали работать с конкретными темами. А главная тема – это прекращение этой войны, но прекращение на условиях справедливого мира.
"Это я считаю, что на условиях Украины. Потому что все, в чем нуждается Украина, - это возобновление действия международного права, это восстановление нашей территориальной целостности. И об этом мы имеем в виду, когда говорим о справедливом мире", - отметил руководитель ОП.
Он добавил, что все "красные линии" в переговорах есть в Конституции Украины.
Планы Трампа по завершению войны в Украине
Напомним, Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что может положить конец войне России против Украины за 24 часа.
На днях он отметил необходимость начала переговоров по войне.
Также Трамп во время встречи с президентом Франции Еммануелем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским 7 декабря заявил о необходимости немедленного прекращения огня между Россией и Украиной.
Зеленский после встречи с Трампом подчеркнул, что войну нельзя закончить "просто бумажкой и несколькими подписями, а прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал".
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