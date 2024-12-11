Есть понимание, что Трамп хочет прекратить войну в Украине на справедливых условиях, - Ермак

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Париже есть понимание, что избранный президент США действительно хочет прекратить войну в Украине. А именно на условиях справедливого мира.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью проекту "Карпяк на Суспільному".

По его словам, Трамп хочет прекратить войну именно справедливым миром, ведь для США сегодня поддержать диктатуру - невозможно.

Ермак отметил, что разговор трех президентов в Париже был ответом на ложь российской пропаганды, что "Украина не хочет мира".

Он также акцентировал, что рад, что Зеленский уже во второй раз встретился с избранным президентом США, который с уважением относится к Украине.

Рассказывая о диалоге с американской стороной, руководитель ОП отметил, что важно, чтобы планы и шаги, которые решит предпринять новая администрация, были общими.

"Чтобы они услышали нас, чтобы они действительно очень быстро могли получить от первых уст происходящую на фронте информацию, все риски всех этих разговоров о каком-то cease-fire. Просто cease-fire, без каких-либо гарантий. Четко понимали нашу позицию относительно гарантий, потому что для нас очень важно закончить эту войну справедливым миром, иметь очень сильные юридические и рабочие гарантии, потому что в нашем, к сожалению, опыте все гарантии, которые мы имели до этого момента, не обеспечили нас действительно безопасностью, потому что произошла эта война", - сказал Ермак.

По его словам, хорошо, что подготовительные консультации с командой Трампа проходят еще до инаугурации. Это дает возможность сразу после 20 января стороны начали работать с конкретными темами. А главная тема – это прекращение этой войны, но прекращение на условиях справедливого мира.

"Это я считаю, что на условиях Украины. Потому что все, в чем нуждается Украина, - это возобновление действия международного права, это восстановление нашей территориальной целостности. И об этом мы имеем в виду, когда говорим о справедливом мире", - отметил руководитель ОП.

Он добавил, что все "красные линии" в переговорах есть в Конституции Украины.