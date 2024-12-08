Не бумажка с несколькими подписями. Зеленский ответил, что нужно для завершения войны

Для окончания войны в Украине нужны гарантии надежного мира без закрывания глаз на оккупацию. Россию можно остановить только силой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что войну нельзя закончить "просто бумажкой и несколькими подписями, а прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал".

"Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию", - заявил президент.

Зеленский считает, что российского диктатора Владимира Путина можно остановить только силой лидеров, которые могут стать "лидерами мира".

"Рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится, - это Америка и единство мира", - отметил он.

По словам Зеленского, именно о мире благодаря силе, шагах и гарантиях говорят со всеми партнерами Украины.