"Есть разные сигналы": Зеленский прокомментировал отношения Трампа и Путина

Президент Владимир Зеленский признал, что не имеет четкого представления о характере личных отношений между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом заявил Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В то же время он убежден: Соединенные Штаты рассматривают Украину как настоящего союзника, тогда как Россия остается экзистенциальным врагом Америки.
На вопрос журналиста о том, имеет ли Трамп лучшие отношения с Путиным, чем с ним, Зеленский ответил, что не может это точно оценить.
По его словам, вся имеющаяся информация происходит преимущественно из открытых источников и СМИ, и действительно могут существовать различные "сигналы".
"Это очень сложный вопрос. Потому что я действительно не знаю какие отношения у президента Трампа с Путиным. То что я знаю, знаете вы, знаем из медиа. Да, есть разные сигналы по этому поводу", - заявил он.
Вместе с тем, глава государства заявил, что уверен в стратегическом курсе: даже если между США и Россией на определенном этапе возможно ситуативное партнерство, союзником для Вашингтона остается Украина.
"Я уверен все равно, что президент Трамп понимает, что союзники американцев - украинцы. А реальный экзистенциальный враг Америки - это Россия", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что Москва никогда не сможет стать другом Америки. Россия, по его словам, может временно взаимодействовать со Штатами, однако в долгосрочной перспективе остается главной угрозой для безопасности Запада.
Напомним, что Трамп надеялся на скорое завершение войны в Украине, однако сейчас он понял, что одним разговором завершить войну не получится.
Заметим, ранее мы уже писали, что этой весной Трампа все же смогли убедить, что Путин "водит его за нос".
Более того, после нескольких активных обстрелов Украины президент США даже заявил, что Путин - сошел с ума.
Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что по его мнению, его американский коллега Трамп понял, что российский диктатор Владимир Путин обманывал его.
Заметим также, что еще в конце мая Трамп давал дедлайн для Путина. Тогда американский президент подчеркнул, что через две недели будет понимать, пытается ли российский диктатор Путин обмануть его о прекращении войны.
Однако, две недели уже прошло.
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