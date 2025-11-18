Есть риск "коллапса коммунального хозяйства": Филатов призвал пересмотреть проект бюджета-2026

"И я еще раз повторю: если вы воплотите то, что задумано в бюджете-2026, следствием может стать коллапс коммунального хозяйства - в котором живут в том числе и ваши семьи", - обратился Филатов к нардепам и чиновникам.

Он выразил мнение, что центральная власть "делает все для того, чтобы окончательно убить местное самоуправление", а публичные объяснения о потребностях сектора обороны не соответствуют реальным мотивам принимаемых решений.

"Мы - городские головы - прекрасно знаем, как, с кем и что вы действительно говорите", - отметил мэр Днепра.

Филатов напомнил о потерях местных бюджетов после изменений в систему "военного" НДФЛ и заявил, что половина перераспределенных средств так и не была освоена.

Он также отметил, что отдельные представители власти якобы предлагают "окончательно лишить ресурсов" общины по политическим мотивам.

"Деньги вы забираете не у Филатова, не у Садового и не у Кличко. Это средства громад, и они принадлежат людям", - сказал мэр.

Комментируя заявления по бюджету Киева, Филатов раскритиковал уровень компетентности части чиновников, заявив, что те "не понимают базовые бюджетные нормы", в частности, по структуре доходов столицы.

"Бюджет Киева формируется без 4% НДФЛ и в нем нет реверсной дотации", - подчеркнул Борис Филатов.