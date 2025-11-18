Є ризик "колапсу комунального господарства": Філатов закликав переглянути проєкт бюджету-2026

Міський голова Дніпра Борис Філатов попередив про ризик "колапсу комунального господарства" у разі ухвалення чинної редакції держбюджету на 2026 рік та закликав до перегляду проєкту документа.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Філатова у Facebook.
"І я вкотре повторю: якщо ви втілите те, що задумано в бюджеті-2026, наслідком може стати колапс комунального господарства - в якому живуть зокрема й ваші родини", - звернувся Філатов до нардепів та урядовців.
Він висловив думку, що центральна влада "робить все для того, аби остаточно вбити місцеве самоврядування", а публічні пояснення про потреби сектору оборони не відповідають реальним мотивам ухвалюваних рішень.
"Ми - міські голови - чудово знаємо, як, із ким і що ви насправді говорите", - зазначив мер Дніпра.
Філатов нагадав про втрати місцевих бюджетів після змін до системи "військового" ПДФО та заявив, що половина перерозподілених коштів так і не була освоєна.
Він також зазначив, що окремі представники влади нібито пропонують "остаточно позбавити ресурсів" громади з політичних мотивів.
"Гроші ви забираєте не у Філатова, не у Садового і не у Кличка. Це кошти громад, і вони належать людям", - сказав мер.
Коментуючи заяви щодо бюджету Києва, Філатов розкритикував рівень компетентності частини урядовців, заявивши, що ті "не розуміють базових бюджетних норм", зокрема щодо структури доходів столиці.
"Бюджет Києва формується без 4% ПДФО і в ньому немає реверсної дотації", - наголосив Борис Філатов.
Нагадаємо, Верховна Рада у жовтні ухвалила проект державного бюджету на 2026 рік в першому читанні. Основними будуть видатки на оборону, але після цьогорічної паузи зростуть і соціальні стандарти.
Зазначимо, 5 листопада Кабмін подав до другого читання бюджет-2026 зі збільшеними витратами.
Видатки зростуть на 33,6 млрд гривень, з яких 18,9 млрд спрямують до резервного фонду, а 6,6 млрд - на поетапне підвищення зарплат педагогам шкіл, викладачам вишів і коледжів на 50% протягом року.
При цьому 17 листопада стало відомо, що Рада перенесла голосування за бюджет-2026, оскільки тривають консультації по двох ключових темах. Йдеться про реформу оплати праці вчителів у середніх школах та направлення 4% податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, обговорення стосується того, до якого бюджету вони мають зараховуватися - до державного чи місцевого.