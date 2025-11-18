Є ризик "колапсу комунального господарства": Філатов закликав переглянути проєкт бюджету-2026

"І я вкотре повторю: якщо ви втілите те, що задумано в бюджеті-2026, наслідком може стати колапс комунального господарства - в якому живуть зокрема й ваші родини", - звернувся Філатов до нардепів та урядовців.

Він висловив думку, що центральна влада "робить все для того, аби остаточно вбити місцеве самоврядування", а публічні пояснення про потреби сектору оборони не відповідають реальним мотивам ухвалюваних рішень.

"Ми - міські голови - чудово знаємо, як, із ким і що ви насправді говорите", - зазначив мер Дніпра.

Філатов нагадав про втрати місцевих бюджетів після змін до системи "військового" ПДФО та заявив, що половина перерозподілених коштів так і не була освоєна.

Він також зазначив, що окремі представники влади нібито пропонують "остаточно позбавити ресурсів" громади з політичних мотивів.

"Гроші ви забираєте не у Філатова, не у Садового і не у Кличка. Це кошти громад, і вони належать людям", - сказав мер.

Коментуючи заяви щодо бюджету Києва, Філатов розкритикував рівень компетентності частини урядовців, заявивши, що ті "не розуміють базових бюджетних норм", зокрема щодо структури доходів столиці.

"Бюджет Києва формується без 4% ПДФО і в ньому немає реверсної дотації", - наголосив Борис Філатов.