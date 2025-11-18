Есть риск "коллапса коммунального хозяйства": Филатов призвал пересмотреть проект бюджета-2026
Мэр Днепра Борис Филатов предупредил о риске "коллапса коммунального хозяйства" в случае принятия действующей редакции госбюджета на 2026 год и призвал к пересмотру проекта документа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Филатова в Facebook.
"И я еще раз повторю: если вы воплотите то, что задумано в бюджете-2026, следствием может стать коллапс коммунального хозяйства - в котором живут в том числе и ваши семьи", - обратился Филатов к нардепам и чиновникам.
Он выразил мнение, что центральная власть "делает все для того, чтобы окончательно убить местное самоуправление", а публичные объяснения о потребностях сектора обороны не соответствуют реальным мотивам принимаемых решений.
"Мы - городские головы - прекрасно знаем, как, с кем и что вы действительно говорите", - отметил мэр Днепра.
Филатов напомнил о потерях местных бюджетов после изменений в систему "военного" НДФЛ и заявил, что половина перераспределенных средств так и не была освоена.
Он также отметил, что отдельные представители власти якобы предлагают "окончательно лишить ресурсов" общины по политическим мотивам.
"Деньги вы забираете не у Филатова, не у Садового и не у Кличко. Это средства громад, и они принадлежат людям", - сказал мэр.
Комментируя заявления по бюджету Киева, Филатов раскритиковал уровень компетентности части чиновников, заявив, что те "не понимают базовые бюджетные нормы", в частности, по структуре доходов столицы.
"Бюджет Киева формируется без 4% НДФЛ и в нем нет реверсной дотации", - подчеркнул Борис Филатов.
Государственный бюджет на 2026 год
Напомним, Верховная Рада в октябре приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. Основными будут расходы на оборону, но после паузы этого года возрастут и социальные стандарты.
5 ноября Кабмин подал ко второму чтению бюджет-2026 с увеличенными расходами. Расходы вырастут на 33,6 млрд гривен, из которых 18,9 млрд направят в резервный фонд, а 6,6 млрд - на поэтапное повышение зарплат педагогам школ, преподавателям вузов и колледжей на 50% в течение года.
При этом 17 ноября стало известно, что Рада перенесла голосование за бюджет-2026, поскольку продолжаются консультации по двум ключевым темам. Речь идет о реформе оплаты труда учителей в средних школах и направлении 4% налога на доходы физических лиц. В частности, обсуждение касается того, в какой бюджет они должны засчитываться - государственный или местный.