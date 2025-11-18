ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Є ризик "колапсу комунального господарства": Філатов закликав переглянути проєкт бюджету-2026

Вівторок 18 листопада 2025 18:38
UA EN RU
Є ризик "колапсу комунального господарства": Філатов закликав переглянути проєкт бюджету-2026 Фото: мер Дніпра Борис Філатов (dniprorada.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Міський голова Дніпра Борис Філатов попередив про ризик "колапсу комунального господарства" у разі ухвалення чинної редакції держбюджету на 2026 рік та закликав до перегляду проєкту документа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Філатова у Facebook.

"І я вкотре повторю: якщо ви втілите те, що задумано в бюджеті-2026, наслідком може стати колапс комунального господарства - в якому живуть зокрема й ваші родини", - звернувся Філатов до нардепів та урядовців.

Він висловив думку, що центральна влада "робить все для того, аби остаточно вбити місцеве самоврядування", а публічні пояснення про потреби сектору оборони не відповідають реальним мотивам ухвалюваних рішень.

"Ми - міські голови - чудово знаємо, як, із ким і що ви насправді говорите", - зазначив мер Дніпра.

Філатов нагадав про втрати місцевих бюджетів після змін до системи "військового" ПДФО та заявив, що половина перерозподілених коштів так і не була освоєна.

Він також зазначив, що окремі представники влади нібито пропонують "остаточно позбавити ресурсів" громади з політичних мотивів.

"Гроші ви забираєте не у Філатова, не у Садового і не у Кличка. Це кошти громад, і вони належать людям", - сказав мер.

Коментуючи заяви щодо бюджету Києва, Філатов розкритикував рівень компетентності частини урядовців, заявивши, що ті "не розуміють базових бюджетних норм", зокрема щодо структури доходів столиці.

"Бюджет Києва формується без 4% ПДФО і в ньому немає реверсної дотації", - наголосив Борис Філатов.

Державний бюджет на 2026 рік

Нагадаємо, Верховна Рада у жовтні ухвалила проект державного бюджету на 2026 рік в першому читанні. Основними будуть видатки на оборону, але після цьогорічної паузи зростуть і соціальні стандарти.

Зазначимо, 5 листопада Кабмін подав до другого читання бюджет-2026 зі збільшеними витратами.

Видатки зростуть на 33,6 млрд гривень, з яких 18,9 млрд спрямують до резервного фонду, а 6,6 млрд - на поетапне підвищення зарплат педагогам шкіл, викладачам вишів і коледжів на 50% протягом року.

При цьому 17 листопада стало відомо, що Рада перенесла голосування за бюджет-2026, оскільки тривають консультації по двох ключових темах. Йдеться про реформу оплати праці вчителів у середніх школах та направлення 4% податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, обговорення стосується того, до якого бюджету вони мають зараховуватися - до державного чи місцевого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис Філатов Держбюджет
Новини
У Раді заблокували трибуну: розгляд відставок Галущенка і Гринчук зірвано
У Раді заблокували трибуну: розгляд відставок Галущенка і Гринчук зірвано
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського