Есть вещи, которых только дронами не сделаешь: Зеленский провел совещание по "дальнобойным решениям"

Украинские дроны работают именно так, как и ожидалось и покрывают все потребности, которые были на них возложены. Однако есть вещи, для которых дронов мало.

"Положительный был сегодня доклад также руководителя Службы безопасности Украины. Хочу сейчас поблагодарить всех наших воинов СБУ, а также воинов Сил обороны Украины, ГУР и всех привлекаемых структур. Спасибо за точные, своевременные и результативные удары по российским аэродромам. Наши, украинские, дроны работают именно так, как нужно. Но есть вещи, которых только дронами не сделаешь.

Зеленский заявил, что продолжает работать с партнерами по дальнобойным решениям для Украины, потому что, как он заметил, это дальновидные решения ради нашей победы.

"Нужно это сделать. Чем более смелые решения партнеров, тем меньше может сделать Путин. И сегодня провел соответствующее совещание с МИД, Министерством обороны, с нашим Офисом, СНБО. Подготовили алгоритм наших действий, чтобы добиться сильных решений наших партнеров. Победных решений", – подчеркнул глава государства.