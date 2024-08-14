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Есть вещи, которых только дронами не сделаешь: Зеленский провел совещание по "дальнобойным решениям"

Украина, Среда 14 августа 2024 20:51
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Есть вещи, которых только дронами не сделаешь: Зеленский провел совещание по "дальнобойным решениям" Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинские дроны работают именно так, как и ожидалось и покрывают все потребности, которые были на них возложены. Однако есть вещи, для которых дронов мало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Положительный был сегодня доклад также руководителя Службы безопасности Украины. Хочу сейчас поблагодарить всех наших воинов СБУ, а также воинов Сил обороны Украины, ГУР и всех привлекаемых структур. Спасибо за точные, своевременные и результативные удары по российским аэродромам. Наши, украинские, дроны работают именно так, как нужно. Но есть вещи, которых только дронами не сделаешь.

Зеленский заявил, что продолжает работать с партнерами по дальнобойным решениям для Украины, потому что, как он заметил, это дальновидные решения ради нашей победы.

"Нужно это сделать. Чем более смелые решения партнеров, тем меньше может сделать Путин. И сегодня провел соответствующее совещание с МИД, Министерством обороны, с нашим Офисом, СНБО. Подготовили алгоритм наших действий, чтобы добиться сильных решений наших партнеров. Победных решений", – подчеркнул глава государства.

Напомним также, что во время своего обращения Зеленский отметил, что Украина добивается стратегической цели в Курской области.

Он также отметил, что благодаря данной операции был "существенно пополнен" обменный фонд Украины.

Детальнее о ситуации в регионе, можно узнать в материале РБК-Украина.

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