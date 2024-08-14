ua en ru
Ср, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не все можна зробити дронами. Зеленський провів нараду щодо "далекобійних рішень"

Україна, Середа 14 серпня 2024 20:51
UA EN RU
Не все можна зробити дронами. Зеленський провів нараду щодо "далекобійних рішень" Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Українські дрони працюють саме так, як і очікувалось, та покривають всі потреби, що були на них покладені. Однак є речі, для яких дронів замало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Позитивна була сьогодні доповідь також керівника Служби безпеки України. Хочу зараз подякувати всім нашим воїнам СБУ, а також воїнам Сил оборони України, ГУР та всіх структур, які залучаються. Дякую за влучні, вчасні й результативні удари по російських аеродромах. Наші, українські, дрони працюють саме так, як потрібно. Але є речі, яких лише дронами не зробиш. На жаль. Потрібна інша зброя - ракетна зброя", - повідомив президент.

Зеленський заявив, що продовжує працювати з партнерами щодо далекобійних рішень для України, бо, як він зауважив, це далекоглядні рішення заради нашої перемоги.

"Потрібно це зробити. Що більш сміливі рішення партнерів, то менше може зробити Путін. І сьогодні провів відповідну нараду з МЗС, Міністерством оборони, з нашим Офісом, РНБО. Підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів. Переможних рішень", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо також, що під час свого звернення Зеленський зауважив, що Україна досягає стратегічної мети в Курській області.

Він також зауважив, що завдяки даній операції був"суттєво поповнений" обмінний фонд України.

Детальніше про ситуацію в регіоні, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Україна досягає стратегічної мети в Курській області, - Зеленський
Україна досягає стратегічної мети в Курській області, - Зеленський
DAILY
Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія