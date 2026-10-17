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Зеленский анонсировал новую встречу с посланниками Трампа

15:18 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Зеленский анонсировал новую встречу с посланниками Трампа Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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На следующей неделе может состояться новая встреча украинской делегации со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По его словам, 16 октября глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров контактировал с представителями США, в том числе с Кушнером.

"Они договариваются о встрече. Я готов также с ними встречаться. Я думаю, на этой неделе они найдут возможность, и мы найдем формат, как встретиться", - сказал президент.

Зеленский добавил, что встреча украинской и американской делегаций должна была состояться в Брюсселе, но у американской стороны "не получилось".

Он отметил, что американская площадка будет работать.

"Мы рассчитываем, что они будут больше давить на Путина, а не на нас. Иначе это просто несправедливо", - подчеркнул президент.

По его словам, Украина готова встречаться с делегацией США в любой стране, где захотят американцы.

"Мы повсюду готовы к переговорам, к любому формату переговоров - втроем, вдвоем, вчетвером - неважно. Важный мир. На следующей неделе есть возможность, американская сторона дала нам сигнал может быть у нас с ними встреча", - добавил Зеленский.

Предыдущая встреча с командой Трампа

Напомним, встреча украинской, американской и европейской делегаций в Майами 10 октября завершилась досрочно.

Это произошло из-за того, что президент США Дональд Трамп в этот же день объявил о соглашении с российским диктатором Владимиром Путиным, в рамках которого он собрался покупать российский дизель.

Западные издания пишут, что такое соглашение стало шоком как для украинских, так и европейских чиновников.

При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что США фактически использовали украинскую переговорную команду как ширму своих договоренностей с россиянами.

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