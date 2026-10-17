Зеленский анонсировал новую встречу с посланниками Трампа
На следующей неделе может состояться новая встреча украинской делегации со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
По его словам, 16 октября глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров контактировал с представителями США, в том числе с Кушнером.
"Они договариваются о встрече. Я готов также с ними встречаться. Я думаю, на этой неделе они найдут возможность, и мы найдем формат, как встретиться", - сказал президент.
Зеленский добавил, что встреча украинской и американской делегаций должна была состояться в Брюсселе, но у американской стороны "не получилось".
Он отметил, что американская площадка будет работать.
"Мы рассчитываем, что они будут больше давить на Путина, а не на нас. Иначе это просто несправедливо", - подчеркнул президент.
По его словам, Украина готова встречаться с делегацией США в любой стране, где захотят американцы.
"Мы повсюду готовы к переговорам, к любому формату переговоров - втроем, вдвоем, вчетвером - неважно. Важный мир. На следующей неделе есть возможность, американская сторона дала нам сигнал может быть у нас с ними встреча", - добавил Зеленский.
Предыдущая встреча с командой Трампа
Напомним, встреча украинской, американской и европейской делегаций в Майами 10 октября завершилась досрочно.
Это произошло из-за того, что президент США Дональд Трамп в этот же день объявил о соглашении с российским диктатором Владимиром Путиным, в рамках которого он собрался покупать российский дизель.
Западные издания пишут, что такое соглашение стало шоком как для украинских, так и европейских чиновников.
При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что США фактически использовали украинскую переговорную команду как ширму своих договоренностей с россиянами.