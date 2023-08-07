Есть позитивные сигналы. Главные итоги мирного саммита по Украине в Саудовской Аравии

На минувших выходных, 5-6 августа, в Саудовской Аравии прошли международные переговоры о том, как должна завершиться российско-украинская война. Впервые к обсуждениям в таком формате присоединился Китай, и, как ожидается, его слово может оказать значительное влияние на позицию России.

Двухдневная встреча в Джидде была частью дипломатической инициативы Украины. Цель - заручиться поддержкой формулы мира не только западных союзников, но и стран Глобального Юга, которые воздерживаются от того, чтобы принять одну из сторон конфликта.

Также в Киеве надеялись на согласование ключевых принципов прекращения войны с РФ. И на закладку фундамента для Глобального саммита мира, который должен пройти этой осенью.

"Третьим шагом (после встреч в Копенгагене и Джидде, - ред.) будет организация Глобального саммита мира. Работаем над тем, чтобы это произошло этой осенью", - говорил президент Владимир Зеленский на встрече с украинскими послами.

На саммит в Саудовской Аравии ожидаемо не пригласили представителей из России. Но судя по всему участникам удалось добиться позитивных результатов.

Формула мира. Реализация на шаг ближе

Накануне саммита замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что среди его участников распределят ответственность по отдельным пунктам формулы мира.

Например, если Китай беспокоит вопрос ядерной безопасности, то он вполне может проявить лидерство в данном аспекте. В свою очередь Бразилия могла бы взять на себя пункт с экологическими вопросами.

Издание FT со ссылкой на европейского дипломата отмечает, что все делегаты согласились с необходимостью уважения территориальной целостности и суверенитета Украины. И договорились создать рабочие группы по 10 пунктам формулы мира.

Напомним эти десять пунктов:

ядерная безопасность с немедленным возвращением Запорожской АЭС под контроль Украины

продовольственная безопасность с бесперебойной работой Черноморской зерновой инициативы

энергетическая безопасность с защитой украинских объектов средствами ПВО/ПРО

освобождение пленных и депортированных украинцев

восстановление целостности Украины на основе Устава ООН

вывод российской армии и прекращение боев

создание трибунала по российским военным преступлениям и возмещение ущерба Украине

противодействие экоциду

предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности

фиксация окончания войны с подписанием многостороннего мирного договора

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак считает саммит в Джидде историческим (Виталий Носач/РБК-Украина)

Саммит проходил на уровне советников лидеров стран-участниц. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, консультации по ключевым принципам были продуктивными, и каждый участник озвучил свою позицию и видение.

"Были разные взгляды, но все засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств. Именно на этих принципах построена формула мира президента Зеленского", - добавил он.

Он также отметил, что еще два месяца назад представители одной из стран говорили о войне российскими нарративами. Но по итогам саммита их позиция "претерпела большие изменения". О какой стране идет речь, он не уточнил.

В любом случае встреча стала шагом к практическому выполнению мирных инициатив Украины. И большинство участников уже определились с ролью в реализации отдельных пунктов формулы мира. А также согласились продолжить работу на разных представительских уровнях.

"Самое важное - это то, что мы стали шагом ближе к реализации украинской формулы мира. Мы также договорились о том, что этот формат будет продолжен, и мы будем работать над организацией саммита мира, после которого начнется работа над реализацией каждого из 10 пунктов", - добавил сегодня Ермак.

Изоляция России усилится

С таким посылом о саммите в Джидде писало издание The New York Times. По его данным, встреча на выходных стала отправной точкой украинских усилий по международной изоляции России и подрыву ее позиций.

На это указывает и состав участников. Если на первую встречу в Копенгагене (Дания) приехали порядка 10 стран, а участие Индии и ЮАР само по себе называли успехом, то спустя пять недель в Саудовской Аравии прошло мероприятие втрое большего масштаба.

В частности, лично и в онлайн-формате вопросы российско-украинской войны обсуждали делегации Саудовской Аравии, Австралии, Аргентины, Бахрейна, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Дании, Эстонии, Европейского Союза, Египта, Индии, Испании, Италии. Иордании, Канады, Катара, Китая, Кувейта, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Южно-Африканской Республики, Польши, Республики Корея, Румынии, Словакии, Союза Коморских Островов, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Чили, Швеции, Японии и ООН.

И сам факт того, что в консультациях приняло участие порядка 40 стран, говорит о сильной глобальной заинтересованности в устойчивом и крепком мире.

Не менее важным является то, что на саммите присутствовали Китай, Индия, ЮАР и Бразилия. То есть все участники организации БРИКС, за исключением Российской Федерации. Аналитики расценивают это как стремление ее партнеров улучшить международный имидж и подстраховаться на случай поражения России.

По мнению старшего научного сотрудника Совета по международным отношениям (CFR) в Вашингтоне Чарльза Купчана, это дает Украине возможность апеллировать к мировому общественному мнению, переманив на свою сторону такие колеблющиеся страны, как Саудовская Аравия, Бразилия и Индия.

"Я считаю важным присутствие Китая. Тот факт, что китайская делегация прибыла, несмотря на отсутствие России, говорит о том, что китайцы тщательно избегают безоговорочной поддержки Москвы в этой войне", - цитирует его DW.

Китайский "прорыв"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассчитывал на участие китайских представителей и называл его настоящим прорывом и исторической победой.

Китайская сторона давно предлагает посредническую роль в российско-украинской войне. Официальный Пекин считает себя нейтральным, но Запад критикует его за тесные связи с РФ.

На саммит в Джидду приезжал специальный представитель по евразийским делам Ли Хуэй.

Фото: Китай отправил на саммит в Джидде спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя (росСМИ)

"Важно, чтобы эти переговоры продолжались, потому что в конечном итоге мы, вероятно, придем к моменту, когда пора переходить с поля боя за стол переговоров. Китай играет здесь важную роль, главным образом потому, что если кто-то имеет влияние на Путина, то это Си Цзиньпин. Нам понадобится Китай, чтобы надавить на Москву в подходящий момент", - отметил аналитик Чарльз Купчан.

Как пишет FT, Китай дал понять, что продолжит участие в международных переговорах по урегулированию войны. Его конструктивное присутствие вдохновило союзников Украины, а активная вовлеченность в консультации была расценена как "позитивный сигнал".

В статье говорится о том, что приезд китайского делегата был воспринят как "переворот" и чуть ли как не главное событие в Джидде. Один из европейских дипломатов на условиях анонимности заявил, что это показывает растущую изоляцию России. Кроме того, делегация из КНР дала понять, что примет участие и в третьей встрече на уровне политических советников.

Хотя говорить о резкой смене позиции Китая не приходится, последнее заявление его министерства иностранных дел можно воспринять с осторожным оптимизмом.

В частности, в письменном комментарии для Reuters говорится, что у Ли Хуэя были обширные контакты со всеми сторонами урегулирования войны в Украине, он выслушал мнения и предложения, а также "способствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса".

Тем не менее подчеркивается, что Пекин продолжит укреплять диалог на основе своего мирного предложения из 12 пунктов.

В то же время украинский переговорщик Андрей Ермак говорит о важности того, чтобы позиция Китая склонялась к необходимости прекращения войны. И выражает надежду на то, что тот, выступая против применения ядерного оружия в любом виде, станет активным защитником пункта формулы мира о ядерной безопасности.

Был ли саудовский "мирный план"?

Саудовская Аравия в качестве хозяйки саммита была выбрана не случайно. Она оказывает Украине финансовую помощь и при этом поддерживает тесные связи с Россией.

Но очевидно, Эр-Рияд намерен усилить свою посредническую роль. Как пишет DPA со ссылкой на источники, саудовские представители предложили свой "мирный план".

Сообщается, что план из четырех пунктов был представлен совместно с некоторыми другими странами. Он включает:

сохранение территориальной целостности Украины

прекращение огня на всех фронтах

начало мирных переговоров под наблюдением ООН

обмен пленными

Примечательно, что в нем не говорится о необходимости вывода российских войск с территории Украины как условии для начала переговоров. Что явно противоречит украинской формуле мира. Западные СМИ поспешили прийти к выводу, что Киев якобы не настаивал на принятии формулы в полном объеме. Однако в Офисе президента отметили, что разговоров о начале мирного процесса с Россией до деоккупации и близко не было.

Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк говорит, что формула мира остается базовым переговорным фундаментом (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Единственный базовый "переговорный фундамент" - это формула мира президента Зеленского. Никаких компромиссных позиций типа "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может", - добавил сегодня советник главы ОП Михаил Подоляк.

Ермак же в свою очередь категорически опроверг обсуждение саудовского плана.

"Никакие другие формулы (кроме украинской, - ред.) не обсуждались ни на общей встрече, ни в двусторонних форматах", - отметил он.

Как реагировали в России

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на встречу в Джидде словами о том, что для успешных переговоров в них должны участвовать обе стороны военного конфликта. И в то же время исключил возможность любых переговоров до поражения Украины.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Москва намерена обсудить результаты саммита с партнерами по БРИКС. А официальный представитель МИД Мария Захарова даже написала статью с посылом о том, что Украина якобы должна согласиться на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, чтобы Россия пошла на мирное соглашение.

"Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся вследствие осуществления жителями "новых регионов" закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение, обеспечена демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств", - говорится в статье Захаровой.

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Очевидно, на данном этапе Россия не готова смириться по крайней мере с политическим поражением. А заявления ее спикеров лишний раз показывают, почему Москву не ждут на подобного формата встречах. Ведь в то время, когда украинская формула мира заручается все большим количеством сторонников, ее участие может свести международные усилия к нулю.

Что касается БРИКС, то участие Бразилии, Индии, Китая и ЮАР фактически похоронило планы России собрать коалицию в поддержку войны.

"Страны БРИКС присутствовали на высоком уровне, и, безусловно, им (россиянам, - ред.) не удастся создать такую коалицию. Чем все кончится, давайте подождем. Они только хотят там что-то создать, а мы уже создали историческую мощную коалицию вокруг Украины", - подвел итоги Андрей Ермак.