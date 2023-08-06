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Привлекла 40 стран. Украина удваивает международные усилия по изоляции РФ, - NYT

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Воскресенье 06 августа 2023 01:36
Привлекла 40 стран. Украина удваивает международные усилия по изоляции РФ, - NYT Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина начинает широкую кампанию наращиванию дипломатического влияния и давления, чтобы еще больше изолировать и ослабить Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Украина во время переговоров в Саудовской Аравии хочет заручиться поддержкой десятков стран, пытающихся сохранять нейтралитет в полномасштабной войне, развязанной Россией.

По данным издания, встреча является отправной точкой того, что, как ожидается, в ближайшие месяцы станет крупным дипломатическим усилием Украины, направленным на подрыв позиций России.

Источники NYT отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский 2 августа сказал послам, что они должны использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты — официальные и неофициальные, институциональные и медийные, культурную дипломатию и силу обычной человеческой искренности, — чтобы убедить как стойких союзников, так и страны, которые оставались нейтральными, что единственный путь к миру — это полное поражение России.

Украинские чиновники заявили изданию, что Саудовскую Аравию избрали как принимающую сторону не случайно. Страна оказывает Украине финансовую помощь и при этом поддерживает тесные связи со страной-агрессором.

В то же время, есть признаки того, что отношения России и Саудовской Аравии могут оказаться под угрозой, поскольку в последнее время Россия, похоже, добыла больше нефти, чем обещала. Украинские и западные официальные лица надеются использовать такие разногласия в своих интересах.

Как пишет NYT, для наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана переговоры 5-6 августа – еще один шанс показать себя мировым лидером с влиянием далеко за пределами региона и посредником, способным привлечь нейтральные государства за стол переговоров.

Саммит в Джидде

В Саудовской Аравии проходит встреча, посвященная вопросам мира в Украине. В саммите принимают участие представители 40 стран, в том числе США, Канады, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Египта и Мексики.

В Офисе президента ранее объясняли, что главной целью встречи станет "формула мира" Украины.

В то же время Украина стремится создать большую коалицию дипломатической поддержки вне своих основных западных сторонников.

Чего ждать от саммита в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.

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