Переговоры в Джидде по Украине помогли "укрепить международный консенсус", - МИД Китая

Международные переговоры в Саудовской Аравии на выходных по поиску мирного решения "украинского кризиса" помогли "укрепить международный консенсус".

Об этом заявил МИД Китая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На переговорах в Джидде приняли участие более 40 стран, включая Китай, Индию, США и европейские страны, но не Россию.

Китай направил своего специального посланника по евразийским делам и бывшего посла в России Ли Хуэя, который в мае совершил поездку по шести европейским столицам, чтобы найти точки соприкосновения для возможного политического урегулирования между Москвой и Киевом.

Ли "имел обширные контакты и общение со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса... выслушивал мнения и предложения всех сторон и способствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса", - говорится в письменном заявлении МИД для Reuters.

"Все стороны положительно оценили присутствие Ли Хуэя и полностью поддержали положительную роль Китая в содействии мирным переговорам", - говорится в заявлении.

Китай будет продолжать укреплять диалог на основе своего мирного предложения из 12 пунктов и "накапливать взаимное доверие", заявил МИД, не вдаваясь в подробности.

По мнению аналитиков, присутствие Китая свидетельствует о возможных изменениях в подходе Пекина, но не о резком повороте в его поддержке Москвы.

Пекин отказался осудить Москву за начатое ею в феврале 2022 года вторжение. Но он предложил свой собственный "мирный план", который получил вялую реакцию как в России, так и в Украине, тогда как США и НАТО отнеслись к нему скептически.

Как отмечает Reuters, двухдневная встреча в Джидде была частью дипломатического стремления Украины заручиться поддержкой других стран помимо своих основных западных сторонников, обратившись к странам Глобального Юга, которые не хотели принимать чью-либо сторону в войне, которая ударила по мировой экономике.

Встреча в Джидде

Встреча в Саудовской Аравии, главной темой которого стала украинская "формула мира", прошла 5-6 августа. На нее были приглашены представители более 40 стран, среди которых Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам заявил, что некоторые из представителей имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств.

По данным Der Spiegel, переговоры по Украине в Саудовской Аравии закончились без итогового коммюнике, однако c "позитивными сигналами" от Китая.