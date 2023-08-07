Є позитивні сигнали. Головні підсумки мирного саміту щодо України в Саудівській Аравії

Минулими вихідними, 5-6 серпня, у Саудівській Аравії пройшли міжнародні переговори про те, як має завершитися російсько-українська війна. Вперше до обговорень у такому форматі приєднався Китай, і, як очікується, його слово може вплинути на позицію Росії.

Дводенна зустріч у Джидді була частиною дипломатичної ініціативи України. Мета - заручитися підтримкою формули миру не лише західних союзників, а й країн Глобального Півдня, які утримуються від того, щоби прийняти одну зі сторін конфлікту.

Також у Києві сподівалися на погодження ключових засад припинення війни з РФ. І на закладення фундаменту для Глобального саміту миру, який має відбутися цієї осені.

"Третім кроком (після зустрічей у Копенгагені та Джидді, - ред.) буде організація Глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це сталося цієї осені", - говорив президент Володимир Зеленський на зустрічі з українськими послами.

На саміт у Саудівській Аравії очікувано не запросили представників із Росії. Але судячи з усього учасникам вдалося досягти позитивних результатів.

Формула миру. Реалізація на крок ближче

Напередодні саміту заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що серед його учасників розподілять відповідальність за окремими пунктами формули миру.

Наприклад, якщо Китай непокоїть питання ядерної безпеки, він цілком може проявити лідерство у цьому аспекті. У свою чергу, Бразилія могла б взяти на себе пункт з екологічними питаннями.

Видання FT з посиланням на європейського дипломата зазначає, що всі делегати погодилися з необхідністю поваги територіальної цілісності та суверенітету України. І домовилися створити робочі групи з 10 пунктів формули миру.

Нагадаємо ці десять пунктів :

ядерна безпека з негайним поверненням Запорізької АЕС під контроль України

продовольча безпека з безперебійною роботою Чорноморської зернової ініціативи

енергетична безпека із захистом українських об'єктів засобами ППО/ПРО

звільнення полонених та депортованих українців

відновлення цілісності України на основі Статуту ООН

виведення російської армії та припинення боїв

створення трибуналу щодо російських воєнних злочинів та відшкодування збитків Україні

протидія екоциду

надання Україні довгострокових гарантій безпеки

фіксація закінчення війни з підписанням багатостороннього мирного договору

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає саміт у Джідді історичним (Віталій Носач/РБК-Україна)

Саміт проходив на рівні радників лідерів країн-учасниць. За словами глави Офісу президента України Андрія Єрмака, консультації щодо ключових принципів були продуктивними, і кожен учасник озвучив свою позицію та бачення.

"Були різні погляди, але всі засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав. Саме на цих принципах побудовано формулу миру президента Зеленського", - додав він.

Він також зазначив, що ще два місяці тому представники однієї із країн говорили про війну російськими наративами. Але за підсумками саміту їхня позиція "зазнала великих змін". Про яку країну йдеться, він не уточнив.

У будь-якому разі зустріч стала кроком до практичного виконання мирних ініціатив України. І більшість учасників вже визначилися з роллю у реалізації окремих пунктів формули миру. А також погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях.

"Найважливіше - це те, що ми стали кроком ближче до реалізації української формули миру. Ми також домовилися про те, що цей формат буде продовжено, і ми працюватимемо над організацією саміту миру, після якого розпочнеться робота над реалізацією кожного із 10 пунктів", - додав сьогодні Єрмак.

Ізоляція Росії посилиться

З таким посилом про саміт у Джідді писало видання The New York Times. За його даними, зустріч на вихідних стала відправною точкою українських зусиль щодо міжнародної ізоляції Росії та підриву її позицій.

На це вказує й склад учасників. Якщо на першу зустріч у Копенгагені (Данія) приїхали близько 10 країн, а участь Індії та ПАР саму по собі називали успіхом, то через п'ять тижнів у Саудівській Аравії відбувся захід утричі більшого масштабу.

Зокрема, особисто та в онлайн-форматі питання російсько-української війни обговорювали делегації Саудівської Аравії, Австралії, Аргентини, Бахрейну, Болгарії, Бразилії, Великобританії, Данії, Естонії, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Іспанії, Італії. Йорданії, Канади, Катару, Китаю, Кувейту, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Південно-Африканської Республіки, Польщі, Республіки Корея, Румунії, Словаччини, Союзу Коморських Островів, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чилі, Швеції, Японії та ООН.

І сам факт того, що в консультаціях взяло участь близько 40 країн, говорить про сильну глобальну зацікавленість у стійкому та міцному мирі.

Не менш важливим є те, що на саміті були присутні Китай, Індія, ПАР та Бразилія. Тобто, всі учасники організації БРІКС, за винятком Російської Федерації. Аналітики розцінюють це як прагнення її партнерів покращити міжнародний імідж та підстрахуватися на випадок поразки Росії.

На думку старшого наукового співробітника Ради з міжнародних відносин (CFR) у Вашингтоні Чарльза Купчана, це дає Україні можливість апелювати до світової суспільної думки, переманивши на свій бік такі країни, як Саудівська Аравія, Бразилія та Індія.

"Я вважаю важливою присутність Китаю. Той факт, що китайська делегація прибула, незважаючи на відсутність Росії, говорить про те, що китайці ретельно уникають беззастережної підтримки Москви у цій війні", - цитує його DW.

Китайський "прорив"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розраховував на участь китайських представників та називав її справжнім проривом та історичною перемогою.

Китайська сторона давно пропонує посередницьку роль у російсько-українській війні. Офіційний Пекін вважає себе нейтральним, але Захід критикує його за тісні зв'язки із РФ.

На саміт до Джидди приїжджав спеціальний представник із євразійських справ Лі Хуей.

Фото: Китай відправив на саміт у Джідді спецпредставника з євразійських справ Лі Хуея (росЗМІ)

"Важливо, щоб ці переговори тривали, тому що зрештою ми, ймовірно, прийдемо до моменту, коли настав час переходити з поля бою за стіл переговорів. Китай відіграє тут важливу роль, головним чином тому, що якщо хтось має вплив на Путіна, то це Сі Цзіньпін. Нам знадобиться Китай, щоб натиснути на Москву у слушний момент", - зазначив аналітик Чарльз Купчан.

Як пише FT, Китай дав зрозуміти, що продовжить участь у міжнародних переговорах щодо врегулювання війни. Його конструктивна присутність надихнула союзників України, а активне залучення до консультацій було розцінено як "позитивний сигнал".

У статті йдеться про те, що приїзд китайського делегата сприйняли як "переворот" і мало не як головну подію в Джидді. Один із європейських дипломатів на умовах анонімності заявив, що це показує зростаючу ізоляцію Росії. Крім того, делегація з КНР дала зрозуміти, що візьме участь і у третій зустрічі на рівні політичних радників.

Хоча говорити про різку зміну позиції Китаю не доводиться, останню заяву його міністерства закордонних справ можна сприйняти з обережним оптимізмом.

Зокрема, в письмовому коментарі для Reuters йдеться, що Лі Хуей мав контакти з усіма сторонами врегулювання війни в Україні, він вислухав думки і пропозиції, а також "сприяв подальшому зміцненню міжнародного консенсусу".

Тим не менш, підкреслюється, що Пекін продовжить зміцнювати діалог на основі своєї мирної пропозиції з 12 пунктів.

Водночас, український переговорник Андрій Єрмак каже про важливість того, щоб позиція Китаю схилялася до необхідності припинення війни. І висловлює сподівання, що той, виступаючи проти застосування ядерної зброї в будь-якому вигляді, стане активним захисником пункту формули миру про ядерну безпеку.

Чи був саудівський "мирний план"?

Саудівська Аравія як приймаюча країна була обрана не випадково. Вона надає Україні фінансову допомогу і підтримує тісні зв'язки з Росією.

Але, очевидно, Ер-Ріяд має намір посилити свою посередницьку роль. Як пише DPA із посиланням на джерела, саудівські представники запропонували свій "мирний план".

Повідомляється, що план із чотирьох пунктів було представлено спільно з деякими іншими країнами. Він включає:

збереження територіальної цілісності України

припинення вогню на всіх фронтах

початок мирних переговорів під наглядом ООН

обмін полоненими

Примітно, що в ньому не йдеться про необхідність виведення російських військ з території України як умову початку переговорів. Що явно суперечить українській формулі миру. Західні ЗМІ поспішили дійти висновку, що Київ нібито не наполягав на ухваленні формули в повному обсязі. Проте в Офісі президента наголошують - розмов про початок мирного процесу з Росією до деокупації і близько не було.

Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк каже, що формула миру залишається базовим переговорним фундаментом (Віталій Носач/РБК-Україна)

"Єдиний базовий "переговорний фундамент" - це формула миру президента Зеленського. Жодних компромісних позицій на кшталт "негайних припинень вогню" та "переговорів тут і зараз", що дають Росії час залишатися на окупованих територіях, бути не може", - додав сьогодні радник голови ОП Михайло Подоляк.

Єрмак у свою чергу категорично спростував обговорення саудівського плану.

"Жодні інші формули (крім української, - ред.) не обговорювалися ні на спільній зустрічі, ні в двосторонніх форматах", - зазначив він.

Як реагували у Росії

Заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв відреагував на зустріч у Джидді словами про те, що для успішних переговорів у них мають брати участь обидві сторони військового конфлікту. І водночас виключив можливість будь-яких переговорів до поразки України.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков зазначив, що Москва має намір обговорити результати саміту з партнерами БРІКС. А офіційна представниця МЗС Марія Захарова навіть написала статтю з посилом про те, що Україна нібито має погодитися на нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус, щоб Росія пішла на мирну угоду.

"Мають бути визнані нові територіальні реалії, що склалися внаслідок здійснення жителями "нових регіонів" закріпленого у Статуті ООН права на самовизначення, забезпечено демілітаризацію та денацифікацію України, права її російськомовних громадян та національних меншин", - йдеться у статті Захарової.

***

Очевидно, на даному етапі Росія не готова примиритися принаймні з політичною поразкою. А заяви її спікерів вкотре показують, чому на Москву не чекають на подібного формату зустрічі. Адже коли українська формула миру знаходить все більшу кількість прихильників, її участь може звести міжнародні зусилля до нуля.

Щодо БРІКС, то участь Бразилії, Індії, Китаю та ПАР фактично поховала плани Росії зібрати коаліцію на підтримку війни.

"Країни БРІКС були присутні на високому рівні, і, безумовно, їм (росіянам, - ред.) не вдасться створити таку коаліцію. Вони тільки хочуть там щось створити, а ми вже створили історичну потужну коаліцію навколо України", - підбив підсумки Андрій Єрмак.