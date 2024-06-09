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Цифровое удостоверение ветерана: как добавить документ в "Дії"

Украина, Воскресенье 09 июня 2024 21:12
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Цифровое удостоверение ветерана: как добавить документ в "Дії" Фото: украинцам объяснили, как добавить удостоверение ветерана в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут получить цифровое удостоверение ветерана. Документ можно добавить в мобильном приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

Как объяснил Федоров, электронное удостоверение ветерана могут получить участники боевых действий, люди с инвалидностью, вызванной войной, участники войны, пострадавшие участники Революции достоинства, члены семьи погибших ветеранов войны и члены семьи погибших защитников и защитниц Украины.

Как получить цифровое удостоверение:

  • нужно авторизироваться в мобильном приложении "Дія";
  • пролистать все электронные документы и нажать "Добавить документ";
  • выбрать "Удостоверение ветерана" из списка.

В течение нескольких минут документ появится в приложении.

Отмечается, что электронное удостоверение ветерана в "Дії" является аналогом бумажного документа.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, какие услуги для водителей доступны в "Дії".

Также мы объясняли, как украинцы через приложение "Дія" могут удобно оплатить штраф.

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Дия Ветераны
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