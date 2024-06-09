Цифровое удостоверение ветерана: как добавить документ в "Дії"

Фото: украинцам объяснили, как добавить удостоверение ветерана в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы могут получить цифровое удостоверение ветерана. Документ можно добавить в мобильном приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.