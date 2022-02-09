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Ще одне посвідчення перевели в електронну форму та додали у "Дію"

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Україна, Середа 09 лютого 2022 13:15
Ще одне посвідчення перевели в електронну форму та додали у "Дію" Фото: у "Дію" перевели е-посвідчення ветерана (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів запроваджує електронне посвідчення ветерана. Документ можна буде пред’являти у застосунку "Дія" замість та без додаткового пред’явлення відповідного посвідчення у паперовій формі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 9 лютого, яке транслювалося в Youtube.

Згідно з документом, електронне посвідчення ветерана містить відомості про видане особі "Посвідчення учасника бойових дій", "Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни", "Посвідчення учасника війни" або "Посвідчення члена сім’ї загиблого".

Посвідчення формується разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), який забезпечує перехід за посиланням на відповідні реєстри.

Е-посвідчення ветерана формується безоплатно засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія) за бажанням особи. Якщо особа не надала згоду на відображення у е-посвідченні ветерана відцифрованого образу обличчя, е-посвідчення ветерана не формується.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України планує додати пенсійне посвідчення у "Дію". У додатку буде формуватися електронне відображення посвідчення, в тому числі відцифрований образ обличчя.

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Кабінет Міністрів України Дія
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