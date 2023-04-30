Есть раненый и погибшая. Россияне снова обстреляли Херсонскую область
Днем воскресенья, 30 апреля, россияне нанесли удары по двум общинам Херсонской области. Предварительно известно об одном пострадавшем и одной погибшей.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .
По его данным, российская артиллерия в очередной раз атаковала Белозерку. В результате этого тяжелые травмы получил 29-летний мужчина. С ранениями грудной клетки его госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшего.
"Также враг бил и по Одрадокаменке Тягинской громады. Враг попал прямо в жилой дом, из-за чего 58-летняя женщина погибла на месте", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, в субботу, 29 апреля, российские войска обстреляли Херсонскую область с РСЗО. В результате вражеской атаки погиб мужчина.
Напомним, что вечером пятницы, 28 апреля, россияне обстреляли Белозерку Херсонской области. Из-за атаки один человек погиб, три получили ранения.
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