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Есть раненый и погибшая. Россияне снова обстреляли Херсонскую область

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Украина, Воскресенье 30 апреля 2023 17:54
Есть раненый и погибшая. Россияне снова обстреляли Херсонскую область Фото: россияне снова обстреляли Херсонскую область (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Днем воскресенья, 30 апреля, россияне нанесли удары по двум общинам Херсонской области. Предварительно известно об одном пострадавшем и одной погибшей.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По его данным, российская артиллерия в очередной раз атаковала Белозерку. В результате этого тяжелые травмы получил 29-летний мужчина. С ранениями грудной клетки его госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшего.

"Также враг бил и по Одрадокаменке Тягинской громады. Враг попал прямо в жилой дом, из-за чего 58-летняя женщина погибла на месте", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в субботу, 29 апреля, российские войска обстреляли Херсонскую область с РСЗО. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

Напомним, что вечером пятницы, 28 апреля, россияне обстреляли Белозерку Херсонской области. Из-за атаки один человек погиб, три получили ранения.

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