Законопроект о мобилизации. О чем спорят в Раде и когда ждать сдвигов

В Раде продолжается работа над правительственным законопроектом по мобилизации. Уже сегодня в профильном комитете должны принять финальное решение по дальнейшей судьбе документа к которому есть ряд вопросов, а также уже появились и альтернативные версии.
О чем спорят в Раде и когда ждать сдвигов по законопроекту о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались заявления: главы
комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасии Радиной в Facebook, нардепов Алексея Гончаренко и Ярослава Железняка в Telegram и интервью главы комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича для РБК-Украина.
Комитет ВР по социальной политике и антикоррупционный комитет признали, что имеют определенные вопросы к законопроекту по мобилизации.
В частности, первый комитет рекомендовал доработать проект. В частности, учитывая альтернативные. Также комитет ВР по социальной политике советует разработать отдельный законопроект об увольнении срочников.
В то же время, антикоррупционный комитет решил, что законопроект Кабмина о мобилизации содержит коррупционные риски.
Впоследствии глава комитета Анастасия Радина прояснила ситуацию и указала, к каким именно нормам соответствующего законопроекта есть претензии, опубликовав пост на Facebook-странице.
"Решение Комитета не означает, что члены Комитета выступают против совершенствования процедуры мобилизации. Напротив. Мобилизация должна быть справедливой, предсказуемой - и без коррупционных дыр", - написала Радина.
По ее словам, комитет предлагает усовершенствовать как минимум три момента, представленных в законопроекте:
"Вопросов, нуждающихся в тщательной доработке, в законопроекте значительно больше. В первую очередь - по преодолению коррупции в ВВК и МСЭК. Доработать нужно и процедуры подтверждения других обстоятельств, которые являются основаниями для отсрочки от мобилизации. Подробное заключение антикоррупционной экспертизы в законопроект по мобилизации будет обнародован на сайте ВРУ", - подытожила Радина.
По словам заместителя главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, Егора Чернева, в Раде сейчас рассматривают три варианта относительно того, что делать с правительственным законопроектом о мобилизации.
По его словам, часть механизмов, которые Минобороны вместе с Генштабом внесли в законопроект, спорна. В частности, один из спорных вопросов касается того, что делать с мужчинами за границей. Нужны ли какие-то меры против них и приведут ли они к результату - возвращение на Родину для того, чтобы защищать Украину. В этом блоке ожидается позиция МИД, который должен отвечать за такую инициативу.
Также спорным вопросом являются экономические ограничения. От Минэкономики хотят обоснований - не уйдут ли люди "в тень" и не приведет ли это к более серьезным проблемам в экономике.
Также, по словам Чернева, комитет при этом предлагает ввести отдельные сроки демобилизации для тех, кто служил в тылу и был на "нуле". Это необходимо, чтобы для защитников на передовой была возможность демобилизоваться раньше, чем через 36 месяцев.
Он акцентировал, что в документе не будет: вариантов лотереи для призыва на военную службу, мобилизации женщин, имущественного ценза.
Нардеп пояснил, что есть три варианта:
Глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью РБК-Украина отметил, что обсуждение законопроекта № 10378 во время первого заседания комитета проходило вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, начальником Генштаба Сергеем Шапталой и министром обороны Рустемом Умеровым.
Значительное внимание было уделено аргументам относительно мобилизационных потребностей для пополнения боевых частей, понесших потери и планируемых развернуть.
Также было совместное обсуждение с представителями соответствующих министерств по вопросу финансового обеспечения мобилизационных мероприятий, источников покрытия потребностей с учетом ресурсных возможностей экономики страны.
"На всех заседаниях была рабочая атмосфера, были горячие дискуссии, обмен разными аргументами, иногда эмоционально. В первую очередь это касалось поиска баланса между конституционными правами граждан и предложенными в законопроекте мерами по решению задач мобилизации, которые эти права ограничивают", - рассказал РБК- Украина Завитневич.
Он также сообщил о возможных существенных изменениях в законопроекте
"Прогнозирую, что отдельные нормы законопроекта претерпевают существенные изменения во время рассмотрения в парламенте. Ну а финальное решение комитета по законопроекту планируем принять во вторник (9 января, - ред.)", - подытожил Завитневич.
Сегодня нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале, что в Верховной Раде зарегистрировано пять версий законопроекта о мобилизации.
"Сегодня срок подачи альтернативных законопроектов истек, поэтому наверняка это весь перечень. Плюс, согласно регламенту, с сегодняшнего дня можно уже начинать рассматривать закон. Как минимум на Комитете", - сообщил он.
По его словам, сейчас продолжается закрытое обсуждение у спикера с фракциями по закону, а уже к 10:00 назначен комитет по вопросам обороны, где и будет принято решение по законопроекту.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Заседание комитета по национальной безопасности, на котором должен быть рассмотрен мобилизационный законопроект, началось", - написал он и опубликовал фото.
Напомним, что украинские власти работают над изменениями, касающимися мобилизации.
Так, 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроекты №10378, №10379. Первый предусматривает изменения к мобилизации, военному учету и прохождению военной службы, а второй - усиление ответственности за военные правонарушения.
В частности, предлагается снижение возраста подлежащих мобилизации, упрощение процедуры вручения повесток (в том числе по электронной почте), а также введение санкций для уклонистов.
После чего началась работа в профильных комитетах ВР, которые начали рассматривать эти законопроекты, а украинский омбудсмен уже заявлял о противоречащих конституции нормах.
Между тем, в Раде пообещали, что в нынешнем виде законопроект о мобилизации на голосование не будут выносить, а подготовят компромиссную версию документа. В частности, источники РБК-Украина рассказывали, что документы могут изменить или доработать.
Более подробно о возможных изменениях в мобилизации читайте - в материале РБК-Украина.
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