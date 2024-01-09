Законопроект о мобилизации. О чем спорят в Раде и когда ждать сдвигов

Недостатки и коррупционные риски

Комитет ВР по социальной политике и антикоррупционный комитет признали, что имеют определенные вопросы к законопроекту по мобилизации.

В частности, первый комитет рекомендовал доработать проект. В частности, учитывая альтернативные. Также комитет ВР по социальной политике советует разработать отдельный законопроект об увольнении срочников.

В то же время, антикоррупционный комитет решил, что законопроект Кабмина о мобилизации содержит коррупционные риски.

Впоследствии глава комитета Анастасия Радина прояснила ситуацию и указала, к каким именно нормам соответствующего законопроекта есть претензии, опубликовав пост на Facebook-странице.

"Решение Комитета не означает, что члены Комитета выступают против совершенствования процедуры мобилизации. Напротив. Мобилизация должна быть справедливой, предсказуемой - и без коррупционных дыр", - написала Радина.

По ее словам, комитет предлагает усовершенствовать как минимум три момента, представленных в законопроекте:

отказаться от возложения на органы местного самоуправления обязанности "обеспечить прибытие" военнообязанных в военкомат, поскольку "обязанность обеспечить прибытие без уточнения способа, которым это должно происходить, может порождать произвол";

четко определить, в какие сроки и при каких условиях ТЦК может инициировать внесение военнообязанных в реестр должников;

убрать право районных (городских) комиссий по вопросам направления для прохождения военной службы, а также комиссий высшего уровня по своему усмотрению предоставлять гражданам отсрочки от направления на базовую военную службу не по мобилизации.

"Вопросов, нуждающихся в тщательной доработке, в законопроекте значительно больше. В первую очередь - по преодолению коррупции в ВВК и МСЭК. Доработать нужно и процедуры подтверждения других обстоятельств, которые являются основаниями для отсрочки от мобилизации. Подробное заключение антикоррупционной экспертизы в законопроект по мобилизации будет обнародован на сайте ВРУ", - подытожила Радина.

Три варианта будущего для законопроекта

По словам заместителя главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, Егора Чернева, в Раде сейчас рассматривают три варианта относительно того, что делать с правительственным законопроектом о мобилизации.

По его словам, часть механизмов, которые Минобороны вместе с Генштабом внесли в законопроект, спорна. В частности, один из спорных вопросов касается того, что делать с мужчинами за границей. Нужны ли какие-то меры против них и приведут ли они к результату - возвращение на Родину для того, чтобы защищать Украину. В этом блоке ожидается позиция МИД, который должен отвечать за такую инициативу.

Также спорным вопросом являются экономические ограничения. От Минэкономики хотят обоснований - не уйдут ли люди "в тень" и не приведет ли это к более серьезным проблемам в экономике.

Также, по словам Чернева, комитет при этом предлагает ввести отдельные сроки демобилизации для тех, кто служил в тылу и был на "нуле". Это необходимо, чтобы для защитников на передовой была возможность демобилизоваться раньше, чем через 36 месяцев.

Он акцентировал, что в документе не будет: вариантов лотереи для призыва на военную службу, мобилизации женщин, имущественного ценза.

Нардеп пояснил, что есть три варианта:

первый - рекомендовать принять в первом чтении с предложениями комитета, обсудившими за последние несколько дней - с теми изменениями, которые должны быть внесены в законопроект до второго чтения.

второй - на основе этого законопроекта, а также альтернативных законопроектов сделать комитетский.

третий - отправить на доработку субъекту законодательной инициативы, то есть Кабинету министров и Минобороны.

В Раде ожидают существенные изменения в законопроекте о мобилизации

Глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью РБК-Украина отметил, что обсуждение законопроекта № 10378 во время первого заседания комитета проходило вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, начальником Генштаба Сергеем Шапталой и министром обороны Рустемом Умеровым.

Значительное внимание было уделено аргументам относительно мобилизационных потребностей для пополнения боевых частей, понесших потери и планируемых развернуть.

Также было совместное обсуждение с представителями соответствующих министерств по вопросу финансового обеспечения мобилизационных мероприятий, источников покрытия потребностей с учетом ресурсных возможностей экономики страны.

"На всех заседаниях была рабочая атмосфера, были горячие дискуссии, обмен разными аргументами, иногда эмоционально. В первую очередь это касалось поиска баланса между конституционными правами граждан и предложенными в законопроекте мерами по решению задач мобилизации, которые эти права ограничивают", - рассказал РБК- Украина Завитневич.

Он также сообщил о возможных существенных изменениях в законопроекте

"Прогнозирую, что отдельные нормы законопроекта претерпевают существенные изменения во время рассмотрения в парламенте. Ну а финальное решение комитета по законопроекту планируем принять во вторник (9 января, - ред.)", - подытожил Завитневич.

5 версий законопроекта о мобилизации

Сегодня нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале, что в Верховной Раде зарегистрировано пять версий законопроекта о мобилизации.

"Сегодня срок подачи альтернативных законопроектов истек, поэтому наверняка это весь перечень. Плюс, согласно регламенту, с сегодняшнего дня можно уже начинать рассматривать закон. Как минимум на Комитете", - сообщил он.

По его словам, сейчас продолжается закрытое обсуждение у спикера с фракциями по закону, а уже к 10:00 назначен комитет по вопросам обороны, где и будет принято решение по законопроекту.

(Обновлено) Заседание комитета по нацбезопасности по законопроекту о мобилизации началось

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Заседание комитета по национальной безопасности, на котором должен быть рассмотрен мобилизационный законопроект, началось", - написал он и опубликовал фото.

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