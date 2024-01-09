Законопроєкт про мобілізацію. Про що сперечаються в Раді та коли чекати зрушень

У Раді триває робота над урядовим законопроєктом щодо мобілізації. Вже сьогодні у профільному комітеті мають ухвалити фінальне рішення щодо подальшої долі документа до якого є низка питань, а також з'явилися й альтернативні версії.
Про що сперечаються в Раді та коли чекати зрушень стосовно законопроєкту про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Під час підготовки матеріалу використовувалися заяви: голови
комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної у Facebook, нардепів Олексія Гончаренка та Ярослава Железняка у Telegram та інтерв'ю голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневича для РБК-Україна.
Комітет ВР з соціальної політики та антикорупційний комітет визнали, що мають певні питання до законопроєкту щодо мобілізації.
Зокрема перший комітет рекомендував доопрацювати проект. Зокрема враховуючи альтернативні. Також комітет ВР з соціальної політики радить розробити окремий законопроєкт про звільнення строковиків.
Водночас антикорупційний комітет вирішив, що законопроєкт Кабміну про мобілізацію містить корупційні ризики.
Згодом голова комітету Анастасія Радіна прояснила ситуацію і вказала, до яких саме норм відповідного законопроєкту є претензії, опублікувавши пост на Facebook-сторінці.
"Рішення Комітету не означає, що члени Комітету виступають проти вдосконалення процедури мобілізації. Навпаки. Мобілізація має бути справедливою, передбачуваною - і без корупційних дірок", - написала Радіна.
За її словами, комітет пропонує вдосконалити як мінімум три моменти, подані у законопроєкті:
"Питань, які потребують ретельного доопрацювання, у законопроєкті значно більше. У першу чергу - щодо подолання корупції у ВЛК та МСЕК. Допрацювати потрібно і процедури підтвердження інших обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації. Детальний висновок антикорупційної експертизи до законопроєкту щодо мобілізації буде оприлюднений на сайті ВРУ", - підсумувала Радіна.
За словами заступника голови комітету ВР з питань нацбезпеки, Єгора Чернєва, в Раді зараз розглядають три варіанти щодо того, що далі робити з урядовим законопроєктом про мобілізацію.
За його словами, частина механізмів, які Міноборони разом з Генштабом внесли до законопроєкту є спірною. Зокрема, одне зі спірних питань стосується того, що робити з чоловіками за кордоном. Чи потрібні якісь заходи проти них і чи приведуть вони до результату - повернення на Батьківщину для того, щоб захищати Україну. Щодо цього блоку очікується позиція МЗС, яке має відповідати за таку ініціативу.
Також спірним питанням є економічні обмеження. Від Мінекономіки хочуть обґрунтувань - чи не підуть люди "в тінь" і чи не призведе це до більш серйозних проблем в економіці.
Також, за словами Чернєва, комітет при цьому пропонує запровадити окремі терміни демобілізації для тих, хто служив у тилу та був на "нулі". Це необхідно, щоб для захисників на передовій була можливість демобілізуватися раніше, ніж через 36 місяців.
Він акцентував, що в документі НЕ буде: варіантів лотереї для призову на військову службу, мобілізації жінок, майнового цензу.
Нардеп пояснив, що є три варіанти, які бути:
Голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю РБК-Україна зазначив, що обговорення законопроєкту № 10378 під час першого засідання комітету відбувалося разом із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, начальник Генштабу Сергієм Шапталою і міністром оборони Рустемом Умєровим.
Значна увага була приділена аргументам щодо мобілізаційних потреб для поповнення бойових частин, які понесли втрати та тих, які планується розгорнути.
Також було спільне обговорення з представниками відповідних міністерств питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб з урахуванням ресурсних можливостей економіки країни.
"На всіх засіданнях була робоча атмосфера, були гарячі дискусії, обмін різними аргументами, інколи емоційно. В першу чергу це стосувалося пошуку балансу між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроєкті заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують", - розповів РБК-Україна Завітневич.
Він також повідомив про можливі суттєві зміни в законопроєкті
"Прогнозую, що окремі норми законопроєкту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті. Ну а фінальне рішення комітету щодо законопроєкту плануємо ухвалити у вівторок (9 січня, - ред.)", - підсумував Завітневич.
Сьогодні нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк написав у своєму Telegram-каналі, що у Верховній Раді зареєстровано пʼять версій законопроєкту про мобілізацію.
"Сьогодні строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому напевно це весь перелік. Плюс, згідно з регламентом, з сьогодні можна вже починати розглядати закон. Як мінімум на Комітеті", - повідомив він.
За його словами, наразі триває закрите обговорення у спікера з фракціями по закону, а вже на 10:00 призначений комітет з питань оборони де і буде прийнято рішення щодо законопроєкту.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
"Засідання комітету з нацбезпеки, на якому має бути розглянутий мобілізаційний законопроект, розпочалося", - написав він та опублікував фото.
Нагадаємо, що українська влада працює над змінами що стосуються мобілізації.
Так, 25 грудня Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду законопроєкти № 10378, № 10379. Перший передбачає зміни до мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, а другий - посилення відповідальності за військові правопорушення.
Зокрема пропонується зниження віку тих, хто підлягає мобілізації, спрощення процедури вручення повісток (зокрема електронною поштою), а також запровадження санкцій для ухилянтів.
Після чого розпочалася робота у профільних комітетах ВР, які почали розглядати ці законопроєкти, а український омбудсмен вже заявляв про норми, які суперечать конституції.
Між тим у Раді пообіцяли, що у нинішньому вигляді законопроєкт про мобілізацію на голосування не виноситимуть, а підготують компромісну версію документа. Зокрема, джерела РБК-Україна розповідали, документи можуть змінити чи доопрацювати.
Більш детально про можливі зміни в мобілізації читайте - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.