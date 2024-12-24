"Есть определенный прогресс": глава УГКЦ о заявлениях Папы Римского относительно российско-украинской войны

Заявления Папы Франциска могут вызвать критику в Украине из-за того, что некоторые термины могут восприниматься по-другому в украинском контексте.

Он пояснил, что на трагедию можно смотреть с точки зрения жертвы, а также вселенского арбитра, который видит весь мир и пытается послужить всем людям, которые сегодня страдают от войн и от несправедливости.

Также Блаженнейший Святослав отметил, что определенные слова и термины в украинском контексте могут приобретать другое значение.

"Слово "братья" - это фундаментальное понятие христианской жизни", - отметил он.

Однако в Украине это слово воспринимается по-другому.

"Этот термин "братья" Россия употребляет с геноцидальной целью. Поэтому мы бы скорее предпочли, чтобы нас называли не братьями, а хотя бы соседями", - пояснил глава УГКЦ.

В то же время он добавил, что определенный "прогресс" есть.

"Но некоторые шутят, что в терминах Папы есть определенный прогресс. Потому что Папа говорил о "двоюродных братьях", - отметил Блаженнейший Святослав.

Глава УГКЦ также рассказал о том, что знаком с Папой Франциском много лет, ведь он был его прямым руководителем в Аргентине. В то же время его епархия была и есть частью Буэнос-Айресской митрополии. Общается Блаженнейший Святослав с Папой на испанском.

"Я хочу сказать, что очевидно, тот латиноамериканский его опыт по-другому сегодня анализирует международную ситуацию, чем мы, европейцы. Но действительно Папа очень внимательно слушает, и наша позиция, наш голос имеют влияние", - пояснил он.

Глава УГКЦ рассказал о некоторых из важных моментов его общения с Папой.

"Я, возможно, несколько таких моментов назову, потому что они очень красноречивы. За почти три года войны я лично передал Папе более трех тысяч имен наших военнопленных. Наша нунциатура передала около пяти тысяч", - сообщил он.

Также Блаженнейший Святослав рассказал, как в октябре участвовал в папском синоде в Ватикане, где также общался с Папой накануне приезда президента Владимира Зеленского.

"Я представлял ту всю ситуацию, которая есть теперь в Украине, и в частности попросил, говорю, Ваше Святейшество, сделайте что-то, потому что сегодня Россия систематически уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины. Они хотят даже зиму превратить в оружие. Нельзя молчать. Я так просто, возможно, даже немножко эмоционально говорю: скажите наконец, что достаточно убивать невинных в Украине", - поделился глава УГКЦ.

По его словам, Папа очень внимательно слушал его и даже записал его слова.

"В определенный момент, когда я ту фразу сказал, Папа вытягивает листочек бумаги и начинает записывать. Говорит, ану-ану, еще раз повтори, как ты сказал? Так сильно ты сказал. И те мои фразы, которые я так спонтанно сформулировал, он записал и говорит мне: я об этом скажу. И в следующее воскресенье на своем слове, после традиционной молитвы "Ангел Господень", Папа сделал это заявление, это был как выстрел пушки: достаточно убивать невинных в Украине", - рассказал Блаженнейший Святослав.

Глава УГКЦ отметил, что, несмотря на иногда противоречивые заявления, Ватикан все же прислушивается к голосу Украины, хотя украинское общество не всегда замечает это.

"Возможно, мало кто услышал те слова. Даже, возможно, в Украине не все те слова услышали. Но это было одно из самых острых заявлений Папы на стороне нашего народа. Поэтому вот ответ на ваш вопрос, слышат ли нас слышат? То есть нас слышат, мы не всегда слышим", - подчеркнул он.

Ранее глава УГКЦ заявил о том, что период пандемии COVID-19 заставил украинское правительство пересмотреть роль Греко-католической церкви в обществе.