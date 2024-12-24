"Є певний прогрес": глава УГКЦ про заяви Папи Римського щодо російсько-української війни

Заяви Папи Франциска можуть викликати критику в Україні через те, що деякі терміни можуть сприйматися по-іншому в українському контексті.

Він пояснив, що на трагедію можна дивитися з точки зору жертви, а також вселенського арбітра, який бачить весь світ і намагається послужити усім людям, які сьогодні потерпають від воєн та від несправедливості.

Також Блаженнійший Святослав зауважив, що певні слова та терміни в українському контексті можуть набувати іншого значення.

"Слово "брати" - це є фундаментальне поняття християнського життя", - зазначив він.

Однак в Україні це слово сприймається по-іншому.

"Цей термін "брати" Росія уживає з геноцидальною метою. Тому ми б радше воліли, щоби нас називали не братами, а бодай сусідами", - пояснив глава УГКЦ.

Водночас він додав, що певний "прогрес" є.

"Але дехто жартує, що в термінах Папи є певний прогрес. Тому що Папа говорив про "двоюрідних братів", - зазначив Блаженнійший Святослав.

Глава УГКЦ також розповів про те, що знайомий із Папою Франциском багато років, адже він був його прямим керівником в Аргентині. Водночас його єпархія була і є частиною Буенос-Айреської митрополії. Спілкується Блаженнійший Святослав із Папою іспанською.

"Я хочу сказати, що очевидно, той латиноамериканський його досвід по-іншому сьогодні аналізує міжнародну ситуацію, ніж ми, європейці. Але справді Папа дуже уважно слухає, і наша позиція, наш голос мають вплив", - пояснив він.

Глава УГКЦ розповів про деякі із важливих моментів його спілкування з Папою.

"Я, можливо, кілька таких моментів назву, бо вони дуже красномовними. За майже три роки війни я особисто передав Папі понад три тисячі імен наших військовополонених. Наша нунціатура передала близько п'яти тисяч", - повідомив він.

Також Блаженнійший Святослав розповів, як в жовтні брав участь у папському синоді у Ватикані, де також спілкувався із Папою напередодні приїзду президента Володимира Зеленського.

"Я представляв ту всю ситуацію, яка є тепер в Україні, і зокрема попросив, кажу, Ваша Святість, зробіть щось, тому що сьогодні Росія систематично нищить енергетичну інфраструктуру України. Вони хочуть навіть зиму перетворити на зброю. Не можна мовчати. Я так просто, можливо, навіть трошки емоційно кажу: скажіть нарешті, що досить вбивати невинних в Україні", - поділився глава УГКЦ.

За його словами, Папа дуже уважно слухав його та навіть записав його слова.

"В певний момент, коли я ту фразу сказав, Папа витягає листочок паперу і починає записувати. Каже, ану-ану, ще раз повтори, як ти сказав? Так сильно ти сказав. І ті мої фрази, які я так спонтанно сформулював, він записав і каже до мене: я про це скажу. І в наступну неділю на своєму слові, після традиційної молитви "Ангел Господній", Папа зробив цю заяву, це був ніби як постріл гармати: досить вбивати невинних в Україні", - розповів Блаженнійший Святослав.

Глава УГКЦ зазначив, що, попри іноді суперечливі заяви, Ватикан усе ж дослухається до голосу України, хоча українське суспільство не завжди помічає це.

"Можливо, мало хто почув ті слова. Навіть, можливо, в Україні не всі ті слова почули. Але це була одна із найгостріших заяв Папи по стороні нашого народу. Тому ось відповідь на ваше питання, чи нас чують? Тобто нас чують, ми не завжди чуємо", - наголосив він.

Раніше глава УГКЦ заявив про те, що період пандемії COVID-19 змусив український уряд переглянути роль Греко-католицької церкви в суспільстві.