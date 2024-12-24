Глава УГКЦ Святослав: Количество верующих нашей церкви за время войны увеличилось

Несмотря на массовую эмиграцию и внутреннее перемещение миллионов людей из-за войны, количество верующих Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) не только сохранилось, но и возросло.

Об этом рассказал глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Верховный архиепископ Киево-Галицкий, Блаженнейший Святослав в интервью РБК-Украина .

Поскольку после полномасштабного вторжения России в Украину социологи зафиксировали значительное сокращение количества верующих Московского патриархата, Греко-католическая церковь стала второй по численности верующих.

Однако, как отметил глава УГКЦ, Греко-католическая церковь не пытается бороться за первенство по численности, а акцентирует внимание на духовном качестве своих общин.

Он пояснил, что количество украинцев, которые называют себя греко-католиками, выросло даже в условиях военных вызовов. Социология демонстрирует, что греко-католики остаются одной из наиболее активных христианских общин Украины.

По его словам, среди верующих Украины именно греко-католики являются самыми активными.

"Это не анонимные христиане, или те, которые приходят только, чтобы свечку поставить в воскресенье. Это люди, которые, когда приходят в наши общины, становятся активными, живыми членами этого организма", - отметил он.

Святослав добавил, что греко-католики хотят выполнять роль "соли земли" - небольшой, но значимой части общества, которая добавляет ценности и смысла жизни сообщества.

Также глава УГКЦ подчеркнул, что пророссийские олигархи, бежавшие из Украины за границу, пытаются "заманивать" украинских эмигрантов путем их привлечения в псевдорелигиозные ячейки. Подробности - в материале РБК-Украина.